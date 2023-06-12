İzmir’de Padovalı Aziz Antuan Bayramı Kutlaması

İzmir Bayraklı semtindeki Aziz Antuan Kilisesi’nde 10 Haziran Cumartesi günü, Padovalı Aziz Antuan Bayramı’nın gerçek gününden üç gün önce kutlandı.

Ayin, İzmir Başepiskoposu Monsenyör Martin Kmetec tarafından yönetilirken, Aziz Antuan kilisesinin rahibi Peder Ezio Venturini, Genel Viker peder Felianus Dogon, Başepiskoposluğun Şansölyesi Peder Alessandro Amprino, Göztepe Notre-Dame de Lourdes kilisesinin rahibi Peder Ireneusz Bochynski, Bornova Meryem’in Kutsal Adı kilisesinin rahibi Peder Pascal Robert ve Polonya’dan gelen ziyaretçi fransisken rahip peder Dariusz Wisniewski Ayin’e eşlik ettiler.

Aziz Pavlus’un Efesliler’e Mektubu’ndan Sözler okunduktan sonra, Peder Ireneusz, Aziz Markos tarafından yazılan Mesih İsa’nın İncil’inden Sözleri okudu.

Ardından Monsenyör Martin verdiği vaazında dünyanın en bilinen ve sevilen azizlerinden biri olan Aziz Antuan’ın hayatını kısaca hatırlattı. Doğum adı olan Fernando Martins de Bulhões 1195 yılında Portekiz’deki Lizbon şehrinde doğdu. Görkemli ve zengin bir ailenin ilk oğluydu. Erken yaşlardan itibaren misyonerlik idealine ilgi duydu ve hayatını en fakir olanlara adamak istedi. Fas’ta şehit düşen beş Fransisken misyonerin örneğini takip etmek isteyerek Agustiniyen Manastırı’ndan ayrılıp Fransisken rahip oldu, ve Fas’a gitmek istedi. Orada kısa bir süre yaşadı, hastalanıp İtalya’ya dönmek zorunda kaldı. 3 Haziran 1231’de Padova’da öldü. 30 Mayıs 1232’de Papa IX. Gregorius tarafından aziz olarak kanonize edilmiştir.

Aziz Antuan’ı sadece Katolikler ve diğer Hristiyanlar değil, bütün dünya tanıyor, seviyor ve sayıyor. Vaazları, mucizeleri ve ayrıca hasta, fakir ve basit insanlara olan yakınlığı ile tanınır.

Ayin bitmeden önce Başepiskopos bu sene hem Peder Pascal Robert’ın hem Antalya’da olan Peder Ludger Paskert’in hem de kendisi’nin rahipliğinin 40. yıldönümünü kutladığımızı da hatırlattı. Peder Pascal çok sıcak şekilde onun değerli görevi için teşekkür etti ve ona bir hediye verdi.

Alsancak Rosario Kilisesi’nin rahibi Peder Giuseppe Gandolfo, törende org çalarak renk kattı.

Tören bittikten sonra tüm katılımcılara bahçede bir akşam yemeği verildi.

(SAT-7 TÜRK/İZMİR-Nathalie Ritzmann)

https://haber.sat7turk.com/izmirde-padovali-aziz-antuan-bayrami-kutlamasi/