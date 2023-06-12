İşte denetimsizliğin sonuçları: MEB’e bağlı özel okulda LGBT dayatması

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İstanbul Beykoz’da Milli Eğitime bağlı özel bir ilköğretim okulunda küçük yaştaki çocukların katıldığı “cinsiyet seçme” etkinliği yapıldı.

Eğitimin özelleştirilmesinin vahim örneklerinden birisi İstanbul’da yaşandı. İstanbul Beykoz’da MEB’e bağlı özel bir ilköğretim okulunda küçük yaştaki çocukların katıldığı “cinsiyet seçme” etkinliği yapıldı. Etkinlikte dev LGBT bayrağı asıldı.

LGBT dayatması Türkiye’de Batılı fonlar eliyle yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. En son ODTÜ’de Onur Yürüyüşü, Ege Üniversitesi’nde de LGBTİ kahvaltısı düzenlenmeye çalışılmıştı.

Benzer görüntüler daha yeni ABD’de ve Kanada’da yaşanmış, Hristiyan ve Müslüman aileler çocuklarına sahip çıkmak için eylemler düzenlemişti.

https://www.aydinlik.com.tr/haber/istanbulda-ozel-okulda-lgbt-dayatmasi-396010