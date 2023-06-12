Azerbaycan, Gâvurkala Ermeni yerleşiminin eski Hıristiyan kabristanında sığınaklar kazdı

Karabağ’da (Artsakh) kültürel mirasıyla ilgili gözetim faaliyeti gerçekleştiren Monumentwatch.org web sitesinin aktardığı bilgilere göre Azerbaycan, Gâvurkala Ermeni yerleşiminin eski Hıristiyan kabristanında sığınaklar kazma çalışmaları yürütüyor.

“Caucasus Heritage Watch” web sitesinde yayınlanan uzay görüntülerinde açıkça görülebileceği gibi, Azerbaycan, Haykajur köyündeki (eski adıyla Gâvurkala) Ermeni eski Hıristiyan yerleşim yerinde bulunan kabristanın arazisinde sığınaklar kazdı.

Tigranakert’ten sonra Artsakh düzlüğünün en büyük eski Hıristiyan Ermeni yerleşim yeri olan Gâvurkala, yaklaşık iki hektarlık bir alanı kaplar. Uydu görüntülerinden ve şehir haritasından da görülebileceği gibi, erken Hıristiyan mezarlığı kilisenin doğusunda yer almaktadır.

Yayınlanan makalede şu ifadelere yer verildi:

"Aslında Azerbaycan işgal altındaki topraklarda Ermeni izlerini yok etmeye ısrarla devam ediyor. Bu tür sığınakların yerleşim alanına yerleştirilmesi konusunda büyük bir risk var.

Silahlı Çatışmada Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin 1954 Lahey Sözleşmesinin 4.1. Maddesine göre:

“…Devletler, bir saldırı durumunda bu değerlerin, yakın çevrelerinin ve savunma yapılarının, bu değerlerin yok olmasına veya zarar görmesine yol açabilecek amaçlarla kullanılmasını yasaklayarak, hem kendi kültürel değerlerine hem de diğer tarafların kültürel değerlerine saygı göstermeyi taahhüt ederler.”

Uluslararası yayın ayrıca 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesi Birinci Protokolü’nün 53. Maddesine atıfta bulundu. Bu maddeye göre, “Kültürel mirasa karşı her türlü düşmanca eylemde bulunmak, askeri amaçla kullanmak veya misilleme hedefi haline getirmek yasaktır.Azerbaycan bir kez daha uluslararası sözleşmeler kapsamındaki yükümlülüklerini ağır bir şekilde ihlal ediyor.”

ERMENİ HABER AJANSI