Yapay zeka kilisede ayin vermeye başladı

Yapay zeka kilise ayinindeki inananlardan Tanrı’yı övmelerini istedi ve ardından 300’den fazla katılımcıya vaaz vermeye başladı

Almanya’da Bavyera’nın Fuerth kasabasında, yapay zeka tarafından oluşturulan ve ChatGPT tarafından sunulan bir kilise ayini, yüzlerce kişi tarafından yoğun ilgi gördü. İnananlar, St. Paul Kilisesi’ndeki bu deneysel ayine katılmak için 19. yüzyıldan kalma neo-Gotik binanın dışında uzun bir kuyruk oluşturdu.

ChatGPT’nin sakallı bir siyah adam avatarıyla kişileştirildiği bu ayin, kilise ayinindeki inananlardan Tanrı’yı övmelerini istedi ve ardından 300’den fazla katılımcıya vaaz vermeye başladı.

Bu 40 dakikalık vaaz, müzik ve dualar ile zenginleştirildi. ChatGPT ve Viyana Üniversitesi’nden teolog ve filozof Jonas Simmerlein tarafından tasarlanan ayinde, yapay zeka üzerinden gelen içeriğin oranı %98’i buldu. Bu, kilise ayininin büyük bir kısmının makine tarafından yönetildiği anlamına geliyor.

Bavyera’nın Nürnberg ve Fuerth kasabalarındaki Protestan kongresindeki yüzlerce etkinlikten biri olan bu ayin, ChatGPT’nin ilk kez Protestanlar Kongresi’nde vaaz vermesi bakımından tarihi bir an oldu. Bu yılın kongresi “Şimdi tam zamanı” sloganı altında gerçekleşti. Bu slogan, Simmerlein’in ChatGPT’ye vaazı geliştirmesi için önerdiği cümlelerden biriydi.

Yapay zeka tarafından yönetilen ayin sırasında dört farklı avatar görüntülendi, ikisi genç kadın ve ikisi genç erkek. Bu ayinin yanı sıra cemaat, mezmurlar ve bir kutsamanın da dahil olduğu tam bir kilise ayini deneyimi yaşadı.

Katılımcılar arasında farklı görüşler vardı. Kimileri etkinliği coşkuyla kaydederken, bazıları yapay zekanın sunduğu vaazı eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirdi. Ayini itici bulan katılımcılardan biri olan Heiderose Schmidt, “Ne kalp ne de ruh vardı” dedi.

Simmerlein, yapay zekanın kilise hizmetlerini desteklemek için kullanılabileceğini, ancak din adamlarını yerine geçmek için değil, özellikle vaaz yazma sürecini hızlandırmak amacıyla yardımcı olabileceğini belirtti. Bu şekilde din adamlarının cemaatlerine bireysel ruhani rehberlik için daha fazla zaman ayırabileceğini belirtti.

Ancak deneysel ayin, yapay zekanın dinde uygulamasının sınırlarını da gösterdi. İnananlar ve chatbot arasında gerçek bir etkileşim yoktu ve chatbot, insanların tepkilerine insan bir papazın yanıt verebileceği şekilde yanıt veremedi. Simmerlein, “Yapay zeka bunu yapamaz. Cemaati tanımıyor” dedi.

Kaynak: Yapay zeka kilisede ayin vermeye başladı