Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait… Yüzlercesi ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından temin edilen Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait tarihi sikkelerin piyasaya sürüleceği bilgisini aldı. Bunun üzerine sikkelerin bulunduğu Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesindeki adrese operasyon düzenlendi.

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Tarihi sikkeleri piyasaya sürmeye çalışan 1 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Evde yapılan aramalarda Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait 1536 adet tarihi sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Milliyet Gazetesi