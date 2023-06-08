Çocuk parkındaki bıçaklı saldırıdan yeni ayrıntılar

Fransa parktaki çocuklara gerçekleştirilen bıçaklı saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı. Hristiyan olan saldırganın İngilizce “İsa Mesih adına” diye bağırdığı belirlendi. Başbakan Elisabeth Borne olayın ayrıntılarını paylaşırken adamın İsveç’te mülteci statüsüne sahip bir Suriyeli olduğunu açıkladı
Başbakan Elisabeth Borne ve Cumhuriyet Savcısı Line Bonet-Mathis Annecy kentinde bu sabah bir parkta çocuklara gerçekleştirilen bıçaklı saldırıyla ilgili ayrıntıları paylaştı. Bonet-Mathis, saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde henüz bir terör bulgusuna rastlanmadığını, saldırganın gözaltına alındığını ve hakkında cinayete teşebbüsten dava açıldığını söyledi.
İsveç’te mülteci statüsüne sahip bir Suriyeli
Başbakan Borne da saldırıda biri İngiliz, biri Alman 4 çocuk, toplam 6 kişinin yaralandığını, yaralı çocukların durumunun ağır olduğunu söyledi. Borne, şüphelinin bilinen bir suç öyküsünün bulunmadığını, İsveç’te mülteci statüsüne sahip bir Suriyeli olduğunu kaydetti.
Öte yandan, Fransız basınında polis kaynaklarına dayandırılan haberlerde, 1991 doğumlu şüphelinin Hristiyan olduğu, saldırı esnasında iki kez İngilizce “İsa Mesih adına” diye bağırdığı ifade edildi.
Saldırıya ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, elinde bıçak olan kişinin, iki şahsın engellemelerine rağmen çevredeki çocuklara saldırdığı görülüyor.
İngiltere Başbakanı açıklama yaptı
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, saldırıya ilişkin Twitter’dan yaptığı paylaşımda, bu sabah Annecy’de meydana gelen şok edici saldırıdan etkilenenler için duyduğu merhameti dile getirerek, “Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un söylediği gibi, gerçekten korkakça bir eylemdi. İngiltere ve Fransa, şiddet eylemlerine karşı her zaman birlikte durdular ve bugün de aynısını yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
https://gazeteoksijen.com/dunya/cocuk-parkindaki-bicakli-saldiridan-yeni-ayrintilar-180783
İlk yorum yapan siz olun