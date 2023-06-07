Ermeni mezarlığı TOKİ ve yol çalışmalarıyla yok edilmiş

Edremit ilçesinde bulunan Ermeni mezarlığının bir kısmının üzerine TOKİ, diğer bölümünün üzerine ise yol yapıldığı için yok edildiği AK Partili belediyenin sitesindeki bilgilerle ortaya çıktı.

DUVAR – Van’ın AK Partili Edremit Belediyesi’nin internet sitesinde Ermenilere ait mezarlığın nasıl yok edildiği yazıldı.

Sitede “Ermeni Mezarlığı 2005 yılında yapılan TOKİ konutları, geri kalanlar ise 2012 yılında açılan yeni yol çalışmaları esnasında yok olmuştur” ifadelerine yer verildi.

Mezopotamya Haber Ajansı’nda yer alan habere göre 2019 yerel seçiminde seçilen HDP’li eş başkan KHK’li olduğu gerekçesiyle mazbatası AK Partili adaya verilen Edremit Belediyesi’nin resmi internet sayfasında, Ermenilere ait mezarlığın nasıl yok edildiğine dair bir yazı yer aldı.

Belediyenin “İlçenin Nüfusu” bölümündeki yazısında şu ifadeler yer aldı: Kızkalesi olarak adlandırılan kaya bloğunun güneyinde küçük bir şapel bulunur. Şapelin kuş uçumu 400 metre kadar doğusundaki büyük Ermeni Mezarlığı 2005 yılında yapılan TOKİ konutları, geri kalanlar ise 2012 yılında açılan yeni yol çalışmaları esnasında yok olmuştur.

2017 yılında dönemin kayyumu tarafından Dilkaya Mahallesi’nde bulunan tarihi Dilkaya Höyüğü’ne ve Ermeni mezarlığı üzerine tuvalet ve soyunma kabinleri yaptırılmıştı.

Bu tarihi bölgedeki halk plajı, 23 Temmuz’da Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Vali Murat Zorluoğlu ve Edremit Belediyesi’ne atanan kayyım Atıf Çiçekli’nin katılımıyla açılmıştı. HABER MERKEZİ

https://www.gazeteduvar.com.tr/ermeni-mezarligi-toki-ve-yol-calismalariyla-yok-edilmis-haber-1622607