Yunan siyasetçinin Ankara izlenimleri

Ilımlı mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemden beri dostluğu bulunan Avramopulos, Yunan başkentinde “Erdoğan’ın Türk-Yunan ilişkilerinde ne yapacak” sorusuna cevap arandığı bir sırada, ayağının tozuyla hem Antena hem de Skai televizyonlarına konuşarak, tören sırasındaki sohbetlerinden edindiği izlenimleri, sıcak mesajlarla anlattı. Avramopulos şunları söyledi:

‘Görkemli bir törendi’

– Davette Yunanistan’ı Dışişleri Bakanı Vasilis Kaskarelis (geçici Seçim hükümeti) temsil etti. Ben, Başkan Erdoğan’ın davetlisi olarak oradaydım, Erdoğan ile dostluğumuz, kokusunu yıllarca kaybetmeyen bir parfüm gibidir. Erdoğan, iyileri ile kötüleri ile Türkiye’nin doğal lideridir. Bence, siyaset sahnesinden çekilmeden önce, isminin her zaman hatırlanacağı işler yapmak istiyor.

– Görkemli bir törendi. Orada, gördüğümde şaşırdığım şahsiyetlerle karşılaştım. Ermenistan Başbakanı (Nikol Paşinyan), Mısır Dışişleri Bakanı (Semih Şükri) oradaydı. Türkiye’nin, Erivan ve Kahire ile bir süre öncesine kadarki ilişkilerini göz önüne alırsanız, Paşinyan’ın, Şükri’nin törene katılmaları çok önemli. Bu katılımlar kesinlikle tesadüfi değildir.

‘Kabine değişime işaret’

– NATO Genel Sekreteri (Jens) Stoltenberg de oradaydı. NATO demek, ABD demektir. Ayrıca, seçim zaferinden sonra sadece ABD Başkanı (Joe) Biden değil, tüm dünya liderleri Erdoğan’ı arayıp kendsiyle konuştular.

– Kabineye giren isimlerin de anlamı var. Eğitim düzeyi yüksek şahsiyetleri göreve getirdi. Erdoğan, siyasetçileri bırakıp, farklı önem taşıyan şahsiyetleri görevlendirdi. Söz gelimi, Türkiye’de 2015’e kadarki ekonomik mucizeyi başaran Mehmet Şimşek’i yeniden görevlendirdi. Kabinedeki isimler, Türkiye’de bir şeylerin değişeceğine işaret.

‘Doğu değil Batı’ yorumu

– Erdoğan ülkesini bölgede çok önemli bir güç olarak görüyor. Aynı görüş açısı, Batı için de geçerli.

– Türk-Yunan ilişkileri için ufukta iyimser bir şeyler görünmeye başladı. Bir fırsat penceresi açılıyor, bundan yararlanmalıyız. Erdoğan’ın, Türkiye için olan vizyonunun gerçekleşmesinde, Yunanistan’ın da rolü olabilir. Erdoğan’ın Türkiye’nin geleceği için olan vizyonuna bizim bir itirazımız yok. Bizim istediğimiz, Türkiye’nin Yunanistan’a saygı göstermesidir. Geçmiş geride kaldı. Bundan sonrasına bakalım.

– Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile kısa bir sohbetimiz oldu. İzlenimim, Türkiye’nin Batı’ya daha yakınlaşmasını istediği. Fidan, Erdoğan’ın çok güvendiği bir isim. Erdoğan’ın Doğu’ya değil, Batı’ya yönleneceği kanısındayım.

Farklı bir yaklaşım

– Davette Erdoğan ve Hakan Fidan’dan başka Mevlüt Çavuşoğlu ve İbrahim Kalın ile de sohbet ettim. Kendileri ile yıllardır tanışıyoruz.

– Erdoğan yeni kabinesiyle, Türkiye’de yeni bir rüzgâr estiriyor. Hem ekonomi hem sosyal hem de dış politika konularında, farklı bir yaklaşım içinde olacağı işaretleri gördüm.

– Erdoğan bence, daha başından beri, Türkiye’de sistemin demokratikleşmesini ve ülkenin Batı’ya yönelmesini istiyordu.

Dimitris Avramopulos, davette Fener Patriği Bartholomeos ve İbrahim Kalın ile çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.

Erdoğan ile eski dostlar

– Avramopulos 1994-2002 yılları arasında Atina Belediye Başkanı olduğu dönemde, İstanbul’u ziyaret ettiğinde cezaevinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da görmek istemişti ancak izin verilmediğinden bu görüşme gerçekleşememişti.

– Erdoğan ve Avramopulos daha sonraki yıllarda defalarca görüştüler. Avramopulos bu görüşmelerinden birinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Sana ekselansları diyemiyorum. Sana Tayyip diye hitap etmeye alıştım” demişti.

– Avramopulos, 2013’te Ankara’yı ziyaret eden dönemin Yunan Başbakanı Andonis Samaras’a tespih hediye edildiğini öğrenince, Erdoğan’a sitem etmişti. Erdoğan da kendi tespihini Avramopulos’a hediye vermişti. Dimitris Avramopulos (70) 2014-2019 yılları arasında, AB Komisyonu’nun göç işlerinden sorumlu üyesi idi.

Yeni Şafak