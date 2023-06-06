Patrik Maşalyan Eçmiadzin’de Yüksek Ruhani Konsey’e katılıyor

Türkiye Ermenieri Patriği Sahak Maşalyan Ermenistan Eçmiadzin’de düzenlenen Yüksek Ruhani Konsey toplantısına katılacak.
Maşalyan 5 Haziran 2023 Pazartesi gecesi İstanbul’dan ayrıldı.
Maşalyan Tüm Dünya Ermenileir Katolikosu II. Karekin başkanlığında düzenlenecek Yüksek Ruhani Şura’nın oturumlarına katılmak üzere Ermenistan’a gitti.
Maşalyan Eçmiadzin’de geleneksel “Hraşapar” töreni yapıldı.
Ana Taht Surp Eçmiadzin’de gerçekleşecek tören ve oturumların ardından Patrik Maşalyan 13 Haziran’da makamına dönecek.
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