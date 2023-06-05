Külliye’den Birlik Karesi

Erdoğan’ın arkasında sporcular ve din adamları yer aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde “Göreve Başlama Töreni” düzenlendi. Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arkasında sporcular, din adamları ve bilim insanı Aziz Sancar’ın yer aldığı görüldü. Külliye’den gelen bu mesaj, her kesimin kucaklandığının bir işareti oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda yemin etmesi ve Anıtkabir ziyaretinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni’ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara şu çağrıda bulundu: “Buradan tüm vatandaşlarımı; ilçeleri, köyleri, haneleriyle 81 vilayetimizin tamamında bir ‘kardeşlik seferberliği’ başlatmaya davet ediyorum. Gün, bir olma, beraber olma, bin yıllık kardeşliğimizi perçinleme günüdür. Gün, evlatlarımızın aydınlık yarınlarına sahip çıkma günüdür. Gelin, seçim dönemindeki kırgınlıkları, kızgınlıkları bir tarafa koyalım. Gelin, küslük olmuşsa, kalpler kırılmışsa barışmanın yollarını arayalım. Gelin, hep beraber Türkiye Yüzyılı’nın inşasına omuz verelim. Cumhuriyetimizin 100. yılını şanına, ruhuna ve manasına uygun bir şekilde 85 milyon olarak hep birlikte idrak edelim.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşma yaptığı platformun arkasında, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Ermenileri Kadasetli Sahak II., Ermeni Katolik Kilisesi Başepiskoposu Levon Zekiyan, Süryani Katolik Kilisesi Korepiskoposu Monsenyör Orhan Çanlı, Nobel Ödülü sahibi Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, eski futbolcu Mesut Özil, madenciler, uluslararası derece yapmış sporcular, Türkiye’nin farklı bölgelerinden üniversite ve lise öğrencileri, şehit yakınları, gaziler, dinî azınlık cemaatlerinin temsilcileri yer aldı. (TCCB/Haberler)

https://haber.sat7turk.com/kulliyeden-birlik-karesi/