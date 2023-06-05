Caritas, Gıda İsrafına Karşı Çağrıda Bulundu

28 Mayıs Dünya Açlık Günü için açıklama yapan Caritas Internationalis, yetkilileri gıda israfını ortadan kaldırmaya ve dünyadaki açlığı sona erdirmek için çözümler üretmeye çağırdı.

Katolik Kilisesi’nin sosyal yardım örgütü, tüm iyi niyetli kişileri açlıkla mücadelede seslerini yükseltmeye ve Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini gerçekleştirmeye yardımcı olmaya çağırdı. Caritas Internationalis, benzeri görülmemiş yoksulluk ve açlıkla mücadele eden toplumları desteklemek için uluslararası kuruluşlarla dayanışma içinde olduklarını söyledi. Sadece açlıkla mücadele etmekle kalmayıp aynı zamanda gelecek nesilleri koruyacak adımlar atılması gerektiğini söyleyen örgüt,‘‘Sürdürülebilir tarım ve gıda üretimini teşvik etmeli, gıda israfını azaltmalı ve yerel gıda sistemlerini desteklemeliyiz’’ dedi.

Gıda israfının ortadan kaldırılması çağrısını yineleyen Caritas, çatışmalar, Covid-19’un etkileri ve artan gıda maliyetleri nedeniyle milyonlarca kişinin gıdaya erişimde güçlüklerle karşılaştığını söyledi. Caritas, sürdürülebilir tarım politikalarını uygulamak, iklim değişikliğine uyum sağlamak için adımlar atmak ve dünya genelinde açlığa neden olan politikaları ele almak için yerel topluluklarla birlikte çalıştığını açıkladı.

Caritas, özellikle iklim krizinin üretim kapasitesini ciddi şekilde etkilediği bölgelerde, açlık ve gıda güvenliği konusunda farkındalık çalışmalarında bulunduklarını belirtti. Yapılan açıklamada, ‘‘Caritas Pakistan, 2018’den beri sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik ediyor, iklim değişikliği ve felaketlere karşı ekosistemi ve toprak sağlığını koruma politikaları uyguluyor. Özellikle savunmasız durumda olan ve açlıktan en çok etkilenen kadın ve çocuklarla dayanışma içindeyiz’’ ifadeleri yer aldı.

5-15 Haziran tarihleri arasında Bonn İklim Değişikliği Konferansı gerçekleşecek. Caritas, dünya genelindeki açlığın ele alınmasına yardımcı olmak için daha fazla çözüm sunmayı planladıklarını söyledi. (Vatican News)

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