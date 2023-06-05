“Bir numaralı tören”de gördüklerim…

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Fatih Selek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni döneme başlama törenine davetliydik. Ankara’ya iner inmez yağışlı bir hava karşıladı bizi.

Bu yüzden Beştepe’ye ulaşmak, Külliye’ye girmek kolay olmadı. Nitekim tören de kapalı alanda yapıldı.

Ama etkileyici bir atmosfer vardı. En azından benim gibi ilk defa ‘bir numaralı tören’e davet edilen birisi için fazlasıyla etkileyiciydi.

Salondaki tercihler önemli mesajlar içeriyordu. Mesela; Erdoğan’ın konuşma yaptığı kürsünün sağına Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, soluna ise Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos ve diğer azınlık din adamlarının temsilcisi oturtulmuştu.

Bunun anlamı neydi? Yunan dili uzmanı emekli binbaşı yazar Azmi Aksoy’a sordum. Aksoy, “Patrikhane’de büyük bir mozaik duvar resmi bulunur. Ortada Fatih Sultan Mehmed Han, sağında şeyhülislam, solunda ise Fener Rum Patriği vardır. O fresk Fatih’in hem şarkın hem garbın hâkimi olduğu manasını taşır. Külliye’deki bu fotoğrafla da ince bir mesaj verildiğini düşün& …

http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kose-yazilari/fatih-selek/bir-numarali-torende-gorduklerim-638466