Buldan ve Sancar kongrede görevi devredecek

Kongreye kadar devam edecek süreçte düzenlenecek toplantı ve konferanslarda seçim başarısızlığının hesabını vermek ve partiyi kongreye taşımak durumunda olduklarını ifade eden Buldan ve Sancar, görevi kongrede devredeceklerini söyledi.

Pervin Buldan seçimlere ilişkin “Kampanya sürecini çok iyi yönetemediğimizi tespit ettik. Bizim dışımızdaki çevrelere gidemedik, büyüyemedik. Farklı kesimleri içimize alma konusunda eksiklik yaşadık. Örneğin Ermeni, Ezidi, engelli temsiliyetinin olmaması önemli eksikliklerdir” ifadelerini kullandı.

Sancar ise “Yeşil Sol Parti olarak istediğimiz oy oranlarına ulaşamadık. Bu açıdan kendimizi başarısız sayıyoruz ancak bir yenilgi söz konusu değil. Demokratik siyaseti tasfiye etmek için her şeyi yaptılar. Seçime girebilmemiz bile başlı başına önemli bir durumdur. Bunu kırdık, seçime girdik” dedi.

‘DEMİRTAŞ’IN NİYETİNİ SORGULAMAK DOĞRU DEĞİL’

Mithat Sancar, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın açıklamalarını da şöyle değerlendirdi: “Demirtaş çok değerli bir arkadaşımız, yoldaşımızdır. Niyetini sorgulamak doğru bulduğumuz bir şey değil. Bütün arkadaşlarımızla uyum içinde partimizi nasıl güçlendirebiliriz kaygısı dışında herhangi bir faktörü esas almadık. Demirtaş’ı ziyaret ettik. (DUVAR)

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