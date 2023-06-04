Avrupa’da tarihe geçmişti! Dünya kabinenin sürpriz ismini konuşuyor

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Avrupa’nın ilk başörtülü milletvekili olarak tarihe geçen Mahinur Özdemir Göktaş da kabinede yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Mahinur Özdemir Göktaş’ın getirilmesi, Belçika basınında geniş yer buldu.

Belçika’nın Fransızca ve Flamanca yayın yapan belli başlı tüm haber kuruluşları, Belçika’nın başkenti Brüksel’de dünyaya gelen ve Brüksel Parlamentosunda daha önce milletvekilliği yapan Göktaş’ın bakan olmasına sayfalarında ve bültenlerinde yer verdi.

Belçika haber ajansı Belga’nın haberini de kullanan Belçika basını, “Eski Brüksel Milletvekili Mahinur Özdemir, Erdoğan hükümetinde bakan oldu” başlığıyla haberi duyurdu. Bazı medya kuruluşlarında, Göktaş’ın bakanlık görevine getirilmesi ilk haber olarak verildi.

Mahinur Özdemir Göktaş’ın kabinedeki tek kadın bakan olduğu belirtilen haberlerde, Göktaş’ın özgeçmiş bilgilerine de yer verildi.

Haberlerde, Göktaş’ın 2009’da Brüksel Parlamentosuna milletvekili seçildiği, ilk başörtülü milletvekili olduğu, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını tanımadığı gerekçesiyle 2015’te partisinden ihraç edildiği, daha sonra Belçika’da siyaseti bırakan Göktaş’ın 2020’de Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi olarak atandığı hatırlatıldı.

Yunan medyasında da yeni bakan Mahinur Özdemir Göktaş’a da özel yer verildi. Haberde, “Fransızca, İngilizce, Felemenkçe biliyor. Brüksel parlamentosunda 10 yıl milletvekili olarak görev yaptı. Ermeni Soykırımı ile ilgili açıklamaları nedeniyle partisinden ihraç edildi. Bağımsız milletvekili oldu” ifadelerine yer verildi.

MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ KİMDİR?

28 Mayıs’ta ikinci turu yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ardından kurulan kabinede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olan Göktaş, 1982’de Brüksel’de dünyaya geldi.

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Universite Libre de Bruxelles Ekonomi, Siyasal ve Sosyal Bilimler Fakültesinde tamamlayan Göktaş, 2009’da Avrupa’nın ilk başörtülü milletvekili olarak Brüksel Parlamentosuna seçildi.

2019’a kadar Brüksel Parlamentosu Sosyal Hizmetler Komisyonu Başkanvekilliği, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekilliği görevlerini sürdüren Göktaş, siyasi kariyeri boyunca kadın istihdamı, kadın girişimciliği, kadına karşı şiddet ve fırsat eşitliği konularında hem Brüksel parlamentosunda hem de sivil toplum kuruluşlarında çalışmalar yaptı.

Ayrımcılık ve İslamofobi ile mücadelede aktif rol üstlenen Göktaş, 2015’te 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını tanımadığı gerekçesiyle partisinden ihraç edildi ve görevini bağımsız milletvekili olarak sürdürdü.

Belçika’da yaptığı çalışmalardan dolayı 2019’da Kral Leopold Devlet Nişanı’na layık görülen Göktaş, 2020’de Türkiye Cumhuriyeti Cezayir Büyükelçisi olarak atandı.

2019’dan bu yana İslam İşbirliği Teşkilatı Kadın Danışma Komisyonu üyeliği görevlerini sürdüren Göktaş, Fransızca, İngilizce ve Felemenkçe biliyor. Göktaş, evli ve 2 çocuk annesi.

https://www.star.com.tr/dunya/avrupada-tarihe-gecmisti-dunya-kabinenin-surpriz-ismini-konusuyor-haber-1790420/