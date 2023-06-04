6. Kol faaliyeti olarak sanat… Recep İvedik…

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Sinan Burhan

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan zaman zaman kültür ve eğitim konularında gerekli başarıyı sağlayamadıklarını dile getirir. Bu konuda haklı. Ama bu iki alan küresel emperyalizmin mutlak egemenliği altındadır. Bir Müslüman olarak eğitim ve kültür politikalarını size tek başınıza belirletmezler, nitekim de belirleyemiyorsunuz. Aslında mesele basit. Hazreti Adem’in çocukları ile başlayan mücadele devam ediyor. İyiye ve hakka ait bir medeniyet tasavvuru, emperyalizmin ve batılın duvarına çarpıyor. Bu iki konuda sadece siyasal iktidar ile düzelmez. Topyekûn bir farkındalık ve ayağa kalkış ile düzelir.

Seçim öncesinde bazı sanatçılar peş peşe açıklama yaptılar. Bir kısmı HDP ve Sol Partiler lehinde konuştular. Etnik ve mezhepsel bölücülük yapan akımlara destek oldular. Bu sanatçıların bu ülkenin değerleriyle kavgalı olduğunu biliyoruz.

İkinci sanatçı tipi ise hiçbir ideolojiye sahip değildir. Sadece küresel reklam piyasalarının aparatlarıdır. Birtakım reklam ajansları, dizi yapımcıları, konser organizatörleri bu isimleri kullanırlar. Fiziksel özellikleri ya da sesleri ile öne çıkan isimler inanın düşünmekten acizdir. Kokain partilerinde kafa bulan, akşam olunca nerede demlenelim diyen bu tipler günü gelince ülkeyi kurtarmaya çalışırlar. Neyi kurtardıklarını da bilmezler. Kimi kimden kurtardıklarını da bilmezler. Ajanslar ellerine verir rolü bu isimler gereğini yaparlar.

Bizim bu isimleri boykot etmek ya da hakaret etmek yerine ajansların elinden kurtarmamız gerekir. Dışlamak, yok saymak, cezalandırmak doğru bir yol değildir. Şimdilerde bazı isimler dizilerde yer verilmesin, konserleri iptal edilsin denilmektedir. Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Demet Akbağ, Merve Dizdar, Athena Gökkan, Fazıl Say, Yeşim Salkım, İlyas Salman, Müjdat Gezen Cem Adrian, Hayko Cepkin vb… daha onlarca sayarım. Bu isimleri eleştirmek en doğal hakkımız ama hakaret etmek yersizdir.

Bu isimlerin bir kısmı kendi genetik miraslarının gereğini yaparlar. Bunlar kurtuluş savaşında fırsat bulunca devleti arkadan vuranların torunlarıdır. Bunlara sorsan Türkler Ermeni soykırımı yaptı derler. Bazıları bu devlete katil dedikleri için Nobel ödülü aldılar. Bir kısmı PKK hevesleri peşinde koşan tiplerdir. Bunlar ülkeyi bölmek için bütün sanatsal birikimlerini kullanırlar. Emin olun PKK’nin kurşunundan daha çok bu ülkeye zarar verirler. Buradan peşinen belirteyim bir sanatçı Ermeni olabilir, Rum olabilir. Onlara karşı durmam. Irkları nedeniyle ayrımcılık yapmam. Bir Müslüman zaten bunu yapamaz. Ancak tek şartım yerli olsun. Bu topraklara bağlı olsun.

Bu ülkede Müslüman Türk’e ait ne varsa düşmandırlar. Bunlar haçlı seferleri sırasında yaşalardı İngilizlerin Aslan Yürekli Richard dedikleri kralın ordusuna gönüllü yazılırlar. Nitekim bunlardan öyleleri çıktı ‘Türkiye ile Suriye savaşırsa ben Suriye’nin yanında yer alırım’ dedi. Bunlar kurtuluş savaşında Kuvay-i Milliye düşmanı olurlar. İstanbul’un fethine işgal derler. Çanakkale denilince tüyleri diken diken olur. Bu sanatçı tipleri Kıbrıs’ta ver kurtulcudur. Bunlar Azerbaycan Ermenistan savaşında Ermenileri tutarlar.

Bu sanatçılar yıllarca Şaban ismini geri zekalılığın sembolü olarak kullandılar. Birisi çıktı Recep İvedik tiplemesiyle aslında Türk Milletinin her bir ferdini aşağıladı. Recep ismi neredeyse çocuklara verilemez hale geldi. Türkler savaşır, azınlıklar ise kültür ve sanat üzerinden bu ülkeyi yönetirler.

Son dönemde Erdoğan’la birlikte sinema ve kültür sanat camiasında yerlileşme başladı. Kuruluş Osman, Barbaros Hayreddin gibi diziler topluma milli bir şuur veriyorlar. Bin tane hocanın veremeyeceği bilinci bu diziler veriyor. Bu topraklara bağlı yapımcı ve oyuncuları artırmak lazım. Erdoğan milli sanat dediği için bu sanatçılar ve arkalarındaki ajanslar o nedenle Erdoğan’a düşman oluyorlar.

Devletimizin bu dönemde yapacağı en önemli hizmet bu ajansların denetimidir. Yabancı kökenli ajanslar ve onların yerli işbirlikçilerine mutlaka müdahale edilmelidir. Eğer bu müdahale olmazsa 20 sene sonra ne Türklük, ne Müslümanlık kalır.

https://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/sinan-burhan/6-kol-faaliyeti-olarak-sanat-recep-ivedik-42241.html