Ermenistan Başbakanı Paşinyan’dan tarihi geri vites! Ermeni diasporasına seslendi

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Türkiye ve Ermenistan arasındaki ikili ilişkileri normalleştirme çabaları devam ederken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tarihi bir çıkış yaptı. Ermeni hükümetinin 1915 olaylarını uluslararası alanda sözde “soykırım” olarak kabul ettirme girişimlerini durdurduğunu açıklayan Paşinyan, Ermeni diasporasına da önemli bir çağrıda bulundu.

Türkiye ve Ermenistan arasındaki ikili ilişkiler çok uzun yıllardır gerginliğini koruyor.

İki ülke arasındaki ilişkilerde yaşanan soğukluğun en önemli nedenlerinden bir tanesi olarak Ermenistan tarafının 1915 olaylarına ilişkin takındığı tavır gösteriliyor.

Ermenistan tarafı Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti’nin Ermenilere karşı uyguladığı “tehcir” politikasını sözde “soykırım” olarak tüm dünyaya kabul ettirmeye çalışıyor.

Türkiye, savaş zamanında her iki tarafın da büyük acılar çektiğini söylerken, Ermenistan’ın sözde soykırım iddialarını kesinlikle kabul etmiyor.

Hem Ankara hem de Erivan son zamanlarda ikili ilişkileri normalleştirmek için adımlar atıyor.

“SOYKIRIM İDDİALARINI DONDURDUK”

Normalleşme çabalarının devam ettiği bir sırada Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’dan gelen açıklamalar oldukça dikkat çekti.

Hükümet olarak sözde soykırım iddialarını uluslararası alanda kabul ettirme girişimlerini dondurduklarını belirten Paşinyan, Ermeni diasporasına da aynı tavrı benimsemeleri çağrısında bulundu.

Önceki yıllarda Türkiye karşıtı açıklamaları ile gündem olan Paşinyan’ın son zamanlarda politika değişikliğine gitmesi Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerde normalleşme çabalarının sonuç verdiğinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/ermenistan-basbakani-pasinyandan-tarihi-geri-vites-ermeni-diasporasina-seslendi-968814