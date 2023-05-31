Rüyada kilise görmek ne demek? Rüyada kilise görmek ne anlama geliyor?

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Rüyada kilise görmenin hem iyi hem de kötü anlamları vardır.



Rüyada kilise görmek bekar kişinin evleneceğine işarettir.

Evli bir kadının rüyada kilise görmesi ise çocuk sahibi olacağına delalet eder.

Rüyada kilise görmek, bilime ve ağlamaya yorumlanır.

Rüyada kilise görmek, çöplük ve hamam gibi şeytan yuvalarına ve cinlerin cirit attığı yerlere alamettir.

Rüyada görülen kilisenin yeniliği ve yüksekliği dinde zayıflığa ve Müslümanların perişanlığına tabir edilir.

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/ruyada-kilise-gormek-ne-demek-ruyada-kilise-gormek-ne-anlama-geliyor-671528h.htm