Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Şirinoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kutladı

Ermeni Vakıflar Birliği (ERVAP) Başkanı Bedros Şirinoğlu, tekrar Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kutladı.

Mehmet Yusuf Melikoğlu

Şirinoğlu, yayımladığı kutlama mesajında, “Sayın Cumhurbaşkanı’mız, Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılını idrak ettiğimiz bu dönemde ülkemizde gerçekleşen seçimler sonuçları itibarıyla Türkiye’mizin önünde yeni ufuklar açacak niteliktedir.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan‘ın milletin güveni ile yeniden seçilmesini içtenlikle kutladığını belirten Şirinoğlu, şunları kaydetti:

“Ülkemizin son 30 yılına damgasını vurmuş bir lider olarak, duruşunuz ve siyasi kararlılığınızla temin edilmiş olan tüm gelişmelerin yakın tanıklarıyız. Bu bütünün içerisinde sergilediğiniz irade sayesinde Türkiye Ermeni toplumunun da çok önemli kazanımları olmuştur. Yeni dönemde de şekillenen bu sağlam içtihada istinaden olumlu yaklaşımlarınızın devam edeceğine ve önemli sonuçlar alabileceğimize dair inancımız tamdır. Türkiye Ermeni Vakıflar Birliği bünyesindeki tüm vakıflarımız adına zatı devletlerinizi bir kez daha kutlarken ülkemizin sadık yurttaşlarının kadim kurumları olarak sonsuz başarı ve sağlık dileklerimizi arz etmekteyiz. Derin saygılarımızla.”

https://www.aa.com.tr/tr/politika/ermeni-vakiflar-birligi-baskani-sirinoglu-cumhurbaskani-erdogani-kutladi/2910235