Diyarbakır’da Sempozyum: Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermeniler

Türkiye Ermeni Katolik Patrikliği ve Diyarbakır Dicle Üniversitesi Üniversitesi işbirliğiyle 2 Haziran Cuma günü Diyarbakır’da “Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermeniler: Bilim Kültür ve Sanat” konulu akademik bir sempozyum düzenlenecek. Başepiskopos Levon Zekiyan ayrıca Diyarbakır ve Mardin’de ayin sunacak.

Sempozyum 2 Haziran Cuma günü Diyarbakır’da Sur’da Surp Hovsep Ermeni Katolik Kilisesi’ndeki Dicle Üniversitesi Kültür ve Sanat çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleşecek.

Saat 14.00’te başlayacak sempozyumun açılış konuşmasını Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, kapanış konuşmasını ise Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Lideri (Kerabaydzar) Başepiskopos Levon Zekiyan yapacak. Konferans boyunca akademisyenler Osmanlı dönemindeki Ermeni toplumunun bilim, kültür ve sanat faaliyetlerine odaklanan sunumlar gerçekleştirecek.

Başepiskopos Zekiyan 3 Haziran Cumartesi günü Diyarbakır Ermeni Katolik Kilisesi’nde ayin sunacak.

4 Haziran Pazar günü ise restorasyon çalışmaları tamamlanan Mardin’deki Surp Hovsep Kilisesi, Kerabaydzar Levon Zekiyan tarafindan yeniden kutsanarak açılacak ve ayin sunulacak.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/28694/diyarbakir-da-sempozyum-osmanli-imparatorlugu-nda-ermeniler