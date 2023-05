Dinci NİKİ partisi Miçotakis’i zorluyor: Yunanistan üçüncü kez seçime mi gidecek?

Partisi seçimleri birinci bitiren YD lideri Miçotakis, muhafazakar NİKİ partisinin 25 Haziran’daki seçimlerde yüzde 3’lük barajı geçmesi durumunda ağustosta tekrar seçime gidilebileceği mesajı verdi.

Nikolaos Stelya

DUVAR – Komşu Yunanistan’da 21 Mayıs’ta yapılan erken parlamento seçimlerinde kilise kesimleri ile yakın ilişkileri nedeniyle yorumcular tarafından ‘dinci’ olarak nitelendirilen muhafazakâr Demokratik Yurtsever Hareket-Zafer (NİKİ) partisi yüzde 3’lük seçim barajını aşarak parlamentoya girmeye çok yaklaştı.

Yeni Demokrasi (YD) partisi lideri Kiryakos Miçotakis, NİKİ’nin ilerleyen dönemde daha da güçlenmesi durumunda 25 Haziran seçimlerinde tek başına iktidar hedefinin tehlikeye girebileceğini, böyle bir durumda ise ağustos ayında yeniden seçime gidilebileceğini söyledi.

‘KİMSE AĞUSTOSTA ÜÇÜNCÜ BİR SEÇİM İSTEMEZ’

Yunanistan basınına yansıyan son bilgilere göre, YD Genel Başkanı Miçotakis, 25 Haziran’daki seçim sonuçlarının, ‘partisinin 21 Mayıs’ta elde ettiği büyük zaferi yeniden teyit etmesi gerektiğini, çünkü kimsenin ağustosta sandığa gitmek istemediğini’ kaydetti. Seçmenlere seslenen Miçotakis, aynı zamanda, NİKİ partisinin seçim ‘sürprizinden’ duyduğu memnuniyetsizliği de dile getirerek ‘oy sızmasından’ korktuğunu ifade etti.

Konuşmasında, ‘Yeni Demokrasi’nin sağında yer alabilecek parti ve partilere’ atıfta bulunan Kiryakos Miçotakis, “Gerçek vatanseverler sözde değil uygulama safhasında değerlendirilir” diyerek, Başpiskopos Hieronymos’un konu ile ilgili son açıklamasını da değerlendirdi. “Kilise partizan çatışmalardan tamamen uzak durmuştur, durmaktadır ve durmalıdır” diyen Miçotakis, “Partilerin Kilise’nin ya da kilise temsilcilerin desteklerine sahip olduklarını seçmene yansıtmaları düşünülemez. Vatansever hassasiyetleri olan birinin YD ile kendisini rahat hissedeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

VORİDİS: ÇOĞUNLUK OLUŞMAZSA ÜÇÜNCÜ KEZ SANDIĞA GİTMEK GEREKECEK

Miçotakis’in açıklaması öncesinde YD’nin bir diğer üst yöneticisi de benzer mesajlar verdi. 27 Mayıs Cumartesi sabahı Yunanistan medyasına konuşan Makis Voridis, YD’nin bir ay sonra yapılacak seçimlerde güvenoyu alamaması halinde üçüncü bir seçim olasılığını açık bıraktı. Voridis konu hakkında, “25 Haziran seçimlerinde tek başına iktidarın koşulları oluşmazsa, ülke zorunlu olarak üçüncü kez sandığa gidecek” değerlendirmesinde bulundu.

KİLİSEDEN AÇIKLAMA: KİMSEYİ YÖNLENDİRMEYE ÇALIŞMAYIZ

YD temsilcilerin açıklamaları ve NİKİ ile Kilise arasında yakın bağlar olduğu iddialarının kamuoyuna yansıması sonrasında Yunanistan Ortodoks Kilisesi’nden konu hakkında bir açıklama geldi. Atina ve Tüm Yunanistan Başpiskoposu Hieronymos, son günlerde seçimler bağlamında ‘Kilise ve din adamlarının ülkedeki siyasi olaylara müdahil olduğu’ yönündeki haberlere ilişkin açıklamasında, “Kilisemizin ve din adamlarının, özellikle de Kilise hiyerarşisinde olanlarla şahsımın, yaklaşan ulusal seçimler bağlamında ülkemizdeki siyasi olaylara ‘müdahil’ olduğu iddiası, uygunsuz ve hileli bir şekilde ve açık amaçlara hizmet etmek üzere ortaya atılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Başpiskopos konuşmasında ayrıca, şu noktaları vurguladı: “Kilise ilahî bir kurumdur; seküler ve otoriter bir kurum değildir. Bu dünyadan değildir, ancak bu dünyada yaşar ve onu dönüştürmek için çalışır; ayrım gözetmeksizin ve elbette her bireyin siyasî inançları ve parti tercihleri ne olursa olsun, insana, her inanana, her vatandaşa hizmet eder. Herkesi sever, herkesi kucaklar, herkesi kabul eder, herkese hizmet eder ve herkesin kurtuluşu için Rabbimiz İsa Mesih’in ilke ve öğretilerine ve kutsal misyonuna sadık kalarak çalışır. Ve elbette, ülkemizin kamusal yaşamının hiçbir alanında kimseyi şu ya da bu yönde ‘yönlendirmeye’, ‘manipüle etmeye’ ya da ‘rehberlik etmeye’ kalkışmaz.”

KİLİSE İLE NİKİ ARASINDA ‘YAKIN BAĞ’ İDDİASI

Hieronymos’un açıklaması Yunanistan basınının 21 Mayıs seçimlerinde yüzde 3’lük barajı aşmaya çok yaklaşan NİKİ’nin Kilise ile yakın bağlarına odaklandığı bir sürece denk geldi.

Efimerida ton Sintakton gazetesinde yer alan habere göre, ilahiyatçı Dimitris Natsios’un NİKİ’sini en az altı Athos Dağı manastırı destekliyor. Buna göre, Filotheos, Karakallou, Konstantinitou, Kseropotamos manastırları ile Vatopedi ve Dionysiou manastırları ‘dinci’ NİKİ’yi destekliyor. Philotheos Manastırı’nın Rusya ile yakın bağları olduğu, manastırı 2020 ve 2021’de art arda ziyaret eden Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ve kardeşinin NİKİ’ye destek sunan manastırın keşişlerini mali açıdan desteklediği ifade ediliyor. NİKİ’yi destekleyen manastırlar pandemi döneminde aşı karşıtlarına da destek vermişti.

Yunanistan medyasındaki bilgilere göre, NİKİ ile dinî kesimler arasındaki yakın bağlardan Fener Rum Patrikhanesi de haberdar. Dinî kesimlerden aldığı destek ile NİKİ özellikle Yunanistan’ın kuzeyinde popülaritesini arttırmış durumda. Partinin muhafazakâr-popülist bir söylem ile Altın Şafak’ın dağılmasından sonra boşalan aşırı sağ cenahta muhafazakâr ve milliyetçi seçmenlerin desteğini kazanmak için çaba sarf ettiği değerlendiriliyor.

https://www.gazeteduvar.com.tr/dinci-niki-partisi-micotakisi-zorluyor-yunanistan-ucuncu-kez-secime-mi-gidecek-haber-1621257