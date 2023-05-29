Tayyip Erdoğan’a kimler oy vermedi?

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İdris Günaydın

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ülkemizi yirmi bir sene üstün bir zekâ ile yöneten, dünyada Türkiye’yi duymadık, Müslüman ve mazlum milletler nezdinde hayran bırakmadık ülke ve millet bırakmayan Recep Tayyip Erdoğan’a, Türkiye’de şunlar oy vermedi:

1- Kemalistler: Onlara göre Türkiye’de vesayetçilerin gücü bitti. Tesiri bitti. Kemalizm can çekişir hale geldi. İmam Hatip Okulları çoğaldı. Öğrenci sayıları arttı. Üniversiteye girişteki katsayı engeli kalktı. İmam Hatip çıkışlı memur ve bürokratlar bürokraside daha fazla yükseltildi. Okullara seçmeli Kur’an-ı Kerim, Siyer ve Dini Bilgiler dersi kondu. Ayasofya ibadete açıldı. Birçok yere (başta Taksim) camiler yapıldı.

Cumhurbaşkanı smokin giymiyor, frak giymiyor, şarap içmiyor.

Osmanlıcı, direkt Atatürk demiyor da çoğu zaman Gazi veya Gazi Mustafa Kemal diyor, konuşmalarında çokça dini kaynaklara atıf yapıyor, açılış yaparken besmele çekiyor veya “ya Allah Bismillah” diyor…

İslam ülkeleriyle çok dostane ilişkiler içinde… Polis okullarında, askeriyede İmam Hatip mezunları cirit atıyor. Batı uygarlığını değil İslam kardeşliğini önceliyor. Onun için Tayyip Erdoğan gitmeli…

Bu grubun içinden geçenlerini ve kendi aralarındaki dertleşme konularını yazdım.

Peki, dışarıya karşı sloganları ve mazeretleri: soğan, pahalılık, ekmek…

2- CHP’liler… Onları Kemalistlerden biraz ayırmakla birlikte dertleri aslında aynı, mazeretleri aynı fakat ortak sloganları soğan, ekmek, maaş…

3- Fetö’cüler: Onlar Tayyip Erdoğan’ın diktatör olduğunu, 15 Temmuzun bir Tayyip Erdoğan kumpası olduğunu, Fetö’ye ait ne kadar yapı varsa ellerinden alındığını, müritlerinin önemli kısmının hapiste olduğunu, kendilerine bir savaş açıldığını vs. ileriye sürerek ondan kurtulmak gerektiğini söylediler. Kendi aralarında bunları konuşurken dışarıya karşı soğan, ekmek, maaşı bahane ettiler.

4- Süleymancılar: Tayyip Erdoğan’ın bir İmam Hatipli olduğunu, devlet kadrolarında İmam Hatipliye uygulanan ambargoyu sonlandırdığını, İmam Hatip Okullarının sayılarını artırdığını, devletin yurtları sayıca fazlalaştığı, kalite olarak gözde yurtlar haline geldiği için kendi yurtlarına çok az öğrenci bulabildiklerini, bundan dolayı da gelir kaynaklarının azaldığını vs. ileri sürdüler. Kendi aralarında bunları konuştular. Dışarıya karşı “biz siyasete karışmıyoruz” deyip işi savsakladılar.

5- İYİ Partililer: Onlar da aslında Kemalistlerle aşağı yukarı aynı şeylere inanan bir kitle iken, sırf MHP’ye kızgınlıklarından mütevellit Recep Tayyip Erdoğan’a muhalif oldular. CHP’nin grup kurmaları için ödünç verdiği on beş vekilin hatırına Kılıçdaroğlu’nu desteklediler. Ana propaganda malzemeleri: soğan, maaş, kira…

6- Saadetliler: Türkiye’de domuz çiftliği var, zina suç olmaktan çıkarıldı, LGBT meşrulaştırıldı, Tayyip Erdoğan, Milli Görüş gömleğini çıkardı, biz daha milletten oy alamıyoruz, kimse dönüp bakmıyor yüzümüze bahanesiyle Recep Tayyip Erdoğan’a oy vermediler. İşledikleri konu ise soğan, patates, ekmek…

Yukarıda saydıklarım ve fakat hiçbirinin aslı esası olmayan konuları bahane edip durdular.

7- Deva ve Gelecek: Onlar da Tayyip Erdoğan’ın yanında siyaset yaptıkları, Tayyip Beyin kendilerine verdiği paye nedeniyle kendilerini bir şey zannettikleri ve fakat Ak Partide ayaklarını berkitip ana gövdeye müdahil olmaya başlayınca kapı önüne konuldukları… O hırs yüzünden partiden ayrılıp “Tayyip Erdoğan diktatör, ekmek, soğan, maaş…” diyerek ve kitlelerini uyuşturarak oy vermediler.

Ermeniler, Yahudiler, Rumlar, Sabataistler: Türkiye’nin güçlenmesinden içten içe rahatsızlık duydukları, Ermenistan/Azerbaycan politikası, Filistin politikası nedeniyle rahat ve huzurlarının kaçması, yerli ve milli üretimin artmasıyla ithalat pastasının ellerinden çıkıyor olması, Türkiye siyasetinde daha eskisi gibi hükumetleri indiren bindiren güçlerinin kalmaması gibi sebeplerle oy vermediler.

NE ACI?

Söyleyenlerin bir kısmı ile diğer kısmı asla normal şartlarda bir araya gelmeyecek olan grupların hepsi Erdoğan düşmanlığında aralarındaki derin fikir ve görüş ayrılıklarını unutup aynı hedefe adım attılar.

Hâlbuki normal şartlarda Kemalistlerin ve Halk Partililerin gözünde Saadetçiler, Fetö’cüler, Süleymancılar aşırı dinci-Atatürk düşmanı, laiklik ve Cumhuriyet düşmanı… Türkiye’den acilen sürülmesi gereken çağdışı vampirler. Sübyancılar…

Saadet, Fetö, Süleymancı’nın gözünde ise CHP’liler ve Kemalistler din karşıtı, Osmanlı düşmanı, Hristiyan aşığı, Siyonizm’in oyuncağı…

İYİ Partililerin gözünde CHP’lilerin bir kısmı komünist ve sosyalist; Kemalistlerin ve CHP’lilerin gözünde İYİ Partililer faşist…

Kur’an’ın ifadesiyle kıyamet koptuğu zaman vahşi hayvanlar aralarındaki düşmanlığı unutup bir araya toplanacaklarmış. Recep Tayyip Erdoğan sanki yukarıdaki grupların kopmuş kıyameti. İçlerindeki birbirlerine asıl inançlarını asla unutmamak şartıyla Tayyip Bey düşmanlığında cem oldular.

Hâlbuki bir Saadetli veya Süleymancı bir Kemalist’in evinde, Kemalist de onun evinde, gönül rahatlığı ile bir gece dahi misafir olamazlar.

İşin garibi şu ki; Saadet, Süleymancı, Fetö’cü, Deva, Gelecek; tek başlarına iktidar olup Türkiye’yi yönetseler Kemalistler, CHP’liler ve diğer destekçileri bu partileri de aynı sebeplerle suçlayacaklar. Osmanlıcı, şeriatçı, dinci, İmam Hatip veya Kur’an kursçu vs… diyecekler.

Öyle ise ey Saadetçi, Fetö’cü, Süleymancı, Deva’cı, Gelecek’çi! Siz, Tayyip Erdoğan kadar halktan destek bulup Cumhurbaşkanı olsaydınız Ayasofya’yı açmayacak mıydınız? Taksim’e cami yapmayacak mıydınız?

İmam Hatiplerin önünü açmayacak mıydınız?

Başörtüsü yasağını kaldırmayacak mıydınız?

Smokin, frak giyecek miydiniz?

Namazdan ve oruçtan vaz mı geçecektiniz?

Rakı içip, şarap içip, sirtaki ile mi açacaktınız yaptığınız eserleri?

Bunları aynen Tayyip Bey gibi yaparsanız aynı suçlamaya tabi olacaktınız. Yapmayacaksanız sizin Kemalistlerden farkınız ne idi?

Vesselam.

https://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/idris-gunaydin/tayyip-erdogana-kimler-oy-vermedi-42192.html