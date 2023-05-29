Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali’nin programı açıklandı

Marmaris Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen ve 2-26 Haziran tarihleri arasında ikinci kez sanatseverleri ağırlamaya hazırlanan Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali’nin programı açıklandı.

DUVAR – Marmaris Kültür ve Sanat Derneği (MAKSAD) tarafından Marmaris Belediyesi işbirliğiyle geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali (MKSF) bu yıl 2-26 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Festival, Marmaris’e kültür-sanat ağırlıklı, uluslararası bir kimlik kazandırmayı hedefliyor.

Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali 2023’ün teması, “Toprağın Gücünden Sanatın Büyüsüne” olarak belirlendi. Her yıl Marmaris sınırları dahilindeki 14 antik kentten birini öne çıkarmayı hedefleyen festival, ikinci yılında odağına Amos Antik Kenti’ni alıyor.

FESTİVAL, 2 HAZİRAN’DA BAŞLAYACAK

Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali 2023, klasik batı müziği, caz ve blues konserlerinin yanı sıra koro ve sokak konserlerinden, panel, söyleşi, sergi ve atölye çalışmalarına ücretli ve ücretsiz birçok etkinlikten oluşan geniş bir programa ev sahipliği yapacak. Festival, 2 Haziran Cuma günü Armutalan Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleşecek açılış töreninin ardından, şef Eray İnal yönetimindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası’nın Marmaris Açıkhava Tiyatrosu’nda ücretsiz olarak vereceği açılış konseriyle başlayacak.

Seramik sanatçısı Pınar Baklan’ın Marmaris için 3 Haziran’da yapmaya başlayacağı ve “Toprağın Gücünden Sanatın Büyüsüne” temasıyla örtüşen seramik heykel çalışmasının yapım süreci 10 gün boyunca 19 Mayıs Meydanı’nda ziyarete açık olacak. 2000 yılında yayınlanan ilk albümü Chicago Istanbul Mainline sonrasında sayısız festivalde sahne alan MOE JOE grubu, 3 Haziran akşamı Netsel Marina’da konser verecek.

Besteci ve piyanist Burçe Karaca’nın, MAKSAD Festival Orkestrası ile 4 Haziran Pazar akşamı Orhaniye Martı Marina’daki tarihi kilise harabelerinin otantik atmosferinde ücretsiz konser verecek. 2006 yılında Begüm Gökmen tarafından kurulan ve faaliyetlerini bugüne dek sürdüren, Türkiye’nin ilk ve en uzun soluklu bakır nefesli beşlisi Golden Horn Brass, 5 Haziran Pazartesi akşamı 19 Mayıs Meydanı’nda sahnede olacak.

Yedi kadın ressamın, Frida ile kurdukları görsel diyaloğa ilişkin eserlerinden oluşan ve Atilla Güllü’nün küratörlüğünde gerçekleşen “Frida ile Diyaloglar” başlıklı sergi, 6 Haziran Salı gününden itibaren festival süresince İçmeler MAKSAD Sanat Galerisi’nde ziyarete açık olacak.

Antakya Medeniyetler Korosu

FESTİVALİN ONUR KONUĞU ANTAKYA MEDENİYETLER KOROSU

Antakya Medeniyetler Korosu, 8 Haziran Perşembe akşamı Marmaris Açıkhava Tiyatrosu’nda seslendireceği ezgilerle dinleyicilerle buluşacak. 7 üyesini kaybettiği 6 Şubat depreminden etkilenen koro, festivale onur konuğu olarak davet edildi.

Selen Beytekin, 10 Haziran Cumartesi akşamı Marmaris Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verecek. 14 Haziran Çarşamba akşamı Marmaris Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek Türk Valsleri konseri ise Cihat Aşkın’ı, MAKSAD Festival Orkestrası’nı ve Hatay Akademi Orkestrası üyelerini aynı sahnede buluşturacak. Oğuzhan Balcı tarafından yaylı sazlar ve Türk müziği çalgılarına yer vererek yapılan düzenlemelerin seslendirileceği konserde, Aşkın hem orkestra şefliğini hem de keman solistliğini üstlenirken, valsleri Klasik Türk Müziği’nin yetenekli sesi Yaprak Sayar seslendirecek.

1985’te Berlin Filarmoni Orkestrası’nın oda müziği topluluğu olarak kurulan Berlin Filarmonik Piyano Dörtlüsü, 19 Haziran Pazartesi akşamı Marmaris Açıkhava Tiyatrosu’nda klasik, romantik ve modern dörtlülerin yanı sıra yeni ve keşfedilmemiş eserlerin de yer aldığı bir repertuar seslendirecek.

Berlin Filarmonik Piyano Dörtlüsü

YENİ TÜRKÜ ATATÜRK MEYDANI’NDA

21 Haziran Çarşamba akşamı ise İş Sanat Çarşamba Sahnesi, Yeni Türkü’nün Atatürk Meydanı’nda vereceği ücretsiz konserle Marmaris’te müzikseverlerle bir buluşma gerçekleştirecek.

22 Haziran Perşembe akşamı Sevgi Yolu, çok sayıda caz, blues, klasik ve tango grubunun performanslarıyla Festival Sokağı’na dönüşecek. 23 Haziran Cuma akşamı Atatürk Meydanı’nda gerçekleşecek benzer bir performansta ise grupların solo konserlerini takiben gerçekleştirecekleri Jam Session, dinleyicilerle buluşacak.

Uluslararası kadrosuyla sanat hayatına Stuttgart’ta devam eden GeoTRAIN Jazz grubu, 24 Haziran Cumartesi akşamı Marmaris Açıkhava Tiyatrosu’nda verecekleri konserde farklı ülke ve kültürlerin müziklerini harmanladıkları World Jazz türündeki eserlerini müzikseverlerle paylaşacak.

Festival kapsamında Marmaris Açıkhava Tiyatrosu’nda düzenlenen ve başlama saati 21.00 olan biletli konserlerin biletleri Biletix’ten ve yerel satış noktalarından temin edilebilecek. (KÜLTÜR SANAT SERVİSİ)

https://www.gazeteduvar.com.tr/marmaris-uluslararasi-kultur-ve-sanat-festivalinin-programi-aciklandi-haber-1621159