Fetih 1453, İstanbul’un Fethi’ni konu alan ve Ulubatlı Hasan’ın hayat hikâyesi çevresinde kurgulanan 2012 Türkiye yapımı tarihî drama türündeki sinema filmidir. Yönetmenliğini ve yapımcılığını Faruk Aksoy’un üstlendiği filmin senaryosu Atilla Engin tarafından yazılmış ve Erkan Özekan tarafından kurgulanmıştır. Peki, Fetih 1453 filmi konusu nedir? Fetih 1453 filmi ne zaman, nerede çekildi? Fetih 1453 filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar… FETİH 1453 FİLMİ KONUSU NEDİR? Sultan Mehmed, babası II. Murat’ın ölüm haberini Saruhan Sancağındayken aldı. Bu durum onu hem büyük bir keder içerisinde bırakmıştı, hem de tahtına tekrar oturmasının yolunu açmış olacaktı. Sultan Mehmed tahta ilk çıktığında henüz 12 yaşındaydı. Uçbeyleri ile vezirleri arasındaki siyasi husumetten bunalan II. Murat, çok sevdiği oğlu Alaaddin’in ölmesinin kendisinde yarattığı derin üzüntü sebebiyle tahttan feragat ederek Mehmed’i devletin başına geçirdi. Ordu ve devlet üzerinde çok etkili biri olan Başvezir Çandarlı Halil Paşa bu durumdan hiç memnun değildi. Özellikle Sultan Mehmed’in Konstantinopolis’in mutlak suretle alınması gerektiğini söylemesinden büyük rahatsızlık duyuyordu. Halil Paşa, Mehmed’in toyluğunu fırsat bilen Haçlıların Osmanlı topraklarını işgal etmesi ihtimali üzerine Sultan Murat’ın tahta dönmesini sağladı. Mehmed de tahttan uzaklaştırılarak Saruhan Sancağı’na gönderildi. Fakat şimdi yeniden ve daha güçlü bir şekilde tahtına dönmüştü. Yine öncelikli hedefi Konstantinopolis’in fethedilmesiydi. O, İslam peygamberi Muhammed’in hadisinden ilham alıyordu: “Konstantiniyye elbet bir gün fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onun askeri ne güzel askerdir!” Bu hedefe onu götürecek her şeyi bir bir hesaplamıştı. Öncelikle gerekli hazırlıkları yapana kadar, tüm komşu ülkelerle barış içerisinde yaşamalıydı. Papalık dâhil Macarlara, Sırplara, Lehlere, Cenevizlilere ve Venediklilere elçiler göndererek barış içerisinde yaşama isteği içerisinde bulunduğunu bildirdi. Gelibolu tersanesini restore ettirerek senede yüz kadırga yapılabilir hâle getirdi. Bu sırada Doğu Roma İmparatoru Konstantinos, genç yaşından dolayı toy ve basiretsiz olduğunu düşündüğü Sultan Mehmed’e karşı elinde tutsak olan Şehzade Orhan’ı kullanmaya çalışarak ağır tahsisatlar talebinde bulunmaktaydı. Bütün amacı Sultan Mehmed’in tavizler vererek halk nezdinde iyice itibarsızlaşmasını sağlamaktı. Üstelik Sultan Mehmed de bu tavizleri veriyor, Konstantinos’un bütün isteklerini kabul ediyordu. Ancak bu durum bile sadece Sultan Mehmed’in stratejisinin bir parçasıydı. Karamanoğulları’nın bir isyan çıkarmaya başladığının haberi alınır alınmaz Osmanlı ordusu Akşehir’e doğru yola koyuldu. Karamanoğlu İbrahim hiç beklemediği kadar kalabalık bir ordu gördü karşısında. Barış talebinde bulunmak zorunda kaldı. Ordusunun hasar almaması için Sultan Mehmed barış talebini kabul etti. Sefer dönüşünde, savaşmadıkları hâlde bahşiş isteyen bir kısım yeniçeri, padişahın otağının önünü kesince Sultan Mehmed hem cülusları dağıttı hem de firar eden askerleri bahane ederek Çandarlı Halil Paşa’nın adamı olan Yeniçeri Ağası Kurtçu Doğan’ı dayak cezasına çarptırarak sürgüne yolladı. Bu hadiseyle Çandarlı Halil Paşa’nın ordu üzerindeki hâkimiyetini kırdı ve ordunun yönetimini tamamen kendi ellerine geçirmiş oldu. Edirne’ye döndükten sonra İmparator Konstantinos’a bir elçi göndererek Orhan için ödediği tahsisatı artık yollamayacağını bildirdi. Ardından, Anadolu Hisarı’nın karşısında Boğazkesen Hisarı’nın yapımını başlattı. Bu, fiili olarak Doğu Roma İmparatorluğu’na savaş açmak demekti. Bu durum Avrupa devletlerince de fark edilmişti. Ancak Fransız ve İngilizlerin birbiriyle savaşıyor olması, Alman kralının da taht kavgalarıyla uğraşması gibi gerekçeler yüzünden Doğu Roma İmparatorluğu’na Avrupa üzerinden yardım ulaşması neredeyse imkânsızdı. Papanın birtakım girişimleri de sonuçsuz kalmıştı. Tarih 2 Nisan 1453’ü gösterdiğinde, Konstantinopolis surlarının üzerindeki Doğu Roma askerleri karşılarında Sultan Mehmed ve binlerce Osmanlı askerini buldular… FETİH 1453 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ? Tam 40 kişilik tasarım ekibinin emek verdiği çalışmalarda, Doğu Roma ve Edirne Sarayları’nın 3 boyutlu tasarımlarından da yararlanıldı. Konvansiyonel ve dijital tekniklerin bir arada kullanıldığı filmin ikinci etabı ise Ataköy’de yer alan TOKİ’ye ait baruthanede çekildi. Filmin savaş alanında geçen ve aynı zamanda son etap olan çekimler ise on ay sürmüş, Alibey Barajı havzasında hazırlanan 100.000 m² arazi üzerinde hazırlanan dekorda çekilmiştir. FETİH 1453 OYUNCULARI KİMLER? Devrim Evin – Fatih Sultan Mehmed İbrahim Çelikkol – Ulubatlı Hasan Dilek Serbest – Era Recep Aktuğ – Konstantinos Cengiz Coşkun – Giovanni Giustiniani Erden Alkan – Çandarlı Halil Paşa Naci Adıgüzel – Loukas Notaras Erdoğan Aydemir – Urban İlker Kurt – II. Murat Sedat Mert – Zağanos Paşa Raif Hikmet Çam – Akşemsettin Namık Kemal Yiğittürk – Molla Hüsrev Öner As – Molla Gürani Mustafa Atilla Kunt – Şahabettin Paşa Özcan Alişer – Saruca Paşa Yılmaz Babatürk – İshak Paşa Murat Sezal – İsa Paşa Faik Aksoy – Karaca Paşa Hüseyin Santur – Baltaoğlu Süleyman Paşa Halis Bayaraktaroğlu – Kurtçu Doğan Ali Rıza Soydan – Papa İzzet Çivril – Kardinal Isidor Adnan Kürkçü – Papaz Genadius Şahika Koldemir – Gülbahar Hatun Buminhan Dedecan – Lağımcı Mustafa Edip Tüfekçi – Şehzade Orhan Aslan İzmirli – Karamanoğlu İbrahim Adnan Zaman – Menteşeoğlu İlyas Yiğit Yarar – Yeniçeri Hüseyin Yiğitcan Elmalı – Şehzade Bayezid FETİH 1453 FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR? Fetih 1453 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlenmiştir.