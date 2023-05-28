Tatlıcı Ailesi’nde kavga bitmiyor! Üvey kardeşten ölüm tehdidi!

Türkiye’nin en zengin 27. işadamı Mehmet Salih Tatlıcı’nın bıraktığı 3 milyar dolarlık miras aile içinde büyük kavgalara yol açtı. Bu kez Uğur Tatlıcı, üvey kardeşi Mehmet Tatlıcı’nın kendisini ölümle tehdit ettiğini söyleyip şikayetçi oldu

ATAKAN IRMAK

Forbes dergisinin 2006 listesinde Türkiye‘nin 27. zengini olarak gösterilen ve merhum Mehmet Salih Tatlıcı, kasiyeriyken tanıştığı ve ilk eşinden boşanmadan 25 yıl birlikte yaşadığı Marika Bahçıvanoğlu’nu, mirasıyla milyarder etmişti. Taraflar arasında 14 yıldır Türkiye’nin en büyük miras kavgalarından birisi yaşandı. Tatlıcı ailesi arasındaki yüzlerce şikâyet ve davaya her gün bir yenisi ekleniyor. Üvey oğlu Mehmet Tatlıcı tarafından ölümle tehdit edildiğini iddia eden Nurten Tatlıcı (73), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Bu kez Uğur Tatlıcı savcılığa başvurarak ölüm tehditleriyle karşı karşıya olduğunu belirterek Mehmet Tatlıcı ve Serap Durmuş hakkında suç duyurusunda bulundu.





TARAFLAR ARASINDA 200’DEN FAZLA MİRAS DAVASI

Uğur Tatlıcı tarafından İstanbul Cumhuriyet Savcılığına yapılan suç duyurusunda eski adı Marika Bahçıvanoğlu olan annesi Nurten Tatlıcı’nın Hristiyan kökenli olmasından dolayı ailede kendilerine yönelik büyük bir kin olduğu, babalarının mirası nedeniyle ailenin can güvenliğinin bulunmadığı ve taraflar arasında 200’e yakın dava açıldığı belirtildi.





FOTOĞRAFLARA SABAH ULAŞTI

Son olarak annesi Nurten Tatlıcı’nın makam aracına kanlı karakterlerle ‘Marika’ yazısını ve üzerine kan bulaşmış bir bıçak konulduğu belirtilen şikâyet dilekçesinde ölüm tehditleri almaya devam ettiği belirtildi.

SABAH’ın söz konusu kanlı bıçak ve yazının fotoğraflarına ulaştı.

ABD’DE 740 MİLYON DOLARLIK DAVA

Uğur Tatlıcı ayrıca daha önce hiç ABD’ye gitmemesine rağmen, üvey kardeşi Mehmet Tatlıcı‘nın kendisine usulsüz şekilde ABD’de 740 milyon dolarlık tazminat davası açtığını ifade etti.

Mehmet Tatlıcı‘nın sırf kendisinin adresini öğrenmek için bu eylemlere girdiğini söyleyen Uğur Tatlıcı psikolojik anlamda yıprandığına da dikkat çekti.

SAVCILIKTAN KORUMA TALEP ETTİUğur Tatlıcı tüm bu sebeplerle 8 yıldır anavatanı Türkiye‘ye gelemediğini, annesinin ve kendisinin can güvenliğinin bulunmadığını söyledi.

Aldığı bir takım ihbar maillerinde Mehmet Tatlıcı‘nın, annesini araçla takip ettirdiğini ve kendisinin hangi ülkede olduğuna dair araştırma yaptığını belirten Uğur Tatlıcı savcılığın koruyucu ve önleyici tedbir vermesini talep etti.

Şikâyet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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