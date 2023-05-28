Papa Francis Ümit Özdağ’a tepki göstermemiş

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Papa Francis’in göçmenler hakkında Ümit Özdağ’ı eleştirdiğini yazan bir gönderiyi paylaşarak tepki gösterdi.

DUVAR- Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Papa Francis’in göçmenler hakkında Ümit Özdağ’ı eleştirdiğini yazan bir gönderiye tepki gösterdi.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Papa Francis’in göçmenlerin ülkelerine dönmelerini isteyen Ümit Özdağ’a “Mazlum sığınmacıları göndermek siyasetin bir parçası olmamalı, Türkiye onların da evi” şeklinde tepki gösterdiği iddia edildi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise konuyla ilgili bir paylaşımda bulunarak Papa’ya tepki gösterdi. Özcan şunları söyledi:

“Ulan Papa, haddini bil! Türkiye niye sığınmacıların evi oluyor? Sen mi karar veriyorsun buna? Açacağız kapıları, göndereceğiz hepsini Hristiyan Avrupa’ya. Bunlar zaten Türkiye’de camiye falan da gitmiyor, belki sizin orada kiliseye alıştırırsınız. Bizim Türkçe’mizde iki güzel söz vardır. Dini siyasete alet etmek İslamiyet anlayışında günahtır. Al Vatikan’a istediğin kadarını besle!”

Teyit.org’un yaptığı incelemeye göre; Vatikan’ın resmi sitesinden Papa Francis’in mayıs ayında yaptığı dört konuşmaya bakıldığında, 3, 10, 17 ve 24 Mayıs’taki konuşmaların hiçbirinde Türkiye, seçim, Ümit Özdağ ve Suriyeliler hakkında herhangi bir bilgiye rastlanmıyor.

Papa Francis’in Twitter hesabı incelendiğinde de iddiaya konu olan açıklamaya ulaşılamıyor.

Konuyla ilgili ilk paylaşıma ulaşmak için yapılan aramada 25 Mayıs 2023’teki Twitter paylaşımına ulaşıldı. Hesapta Zafer Partisi lehine paylaşımların yapıldığı görüldü.

Papa Francis, Ümit Özdağ, Türkiye ve Suriyeli sığınmacılar anahtar kelimeleriyle Google’da İtalyanca ve İngilizce aramada da herhangi bir sonuca ulaşılamadı.

Papa Francis ve Türkiye anahtar kelimeleriyle Google’de İtalyanca ve İngilizce arama yapıldığında ise Papa’nın 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra dualarının Türkiye halkıyla beraber olduğuna dair yaptığı açıklamalara ulaşıldı.

Papa’nın yakında dönemde mültecilerle ilgili açıklamalarına dair yapılan Google aramasında, 28-30 Nisan 2023’te Macaristan’a ziyareti öncesi ülkedeki mültecilerin durumu hakkında bilgi istediğine ve 11 Mayıs 2023’te Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve İş Kurumu Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile Filistinli mülteciler hakkında bilgi aldığına ulaşıldı. (KAYNAK)

https://www.gazeteduvar.com.tr/papa-francis-umit-ozdaga-tepki-gostermemis-galeri-1620880?p=7