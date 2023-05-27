Ragıp Karadayı: Dinî filmlerimizde oynayan çok oyuncu tövbekâr oldu

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, iзeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Ermeni bir filmci beni odaya çekti ve şöyle dedi: Sekiz evladım var. Hanım ve benimle on kişiyiz. Dün akşam konuştum, hepsi Müslüman olmak istiyor.

DUYGU YILMAZ VE MURAT ÖZTEKİN’İN RÖPORTAJI – Şimdiye kadar 400’ün üzerinde filme imza atan yapımcı ve yönetmen Ragıp Karadayı hatıralarını anlattı… Çok sayıda kişinin filmlerinden etkilenip Müslüman olduğunu söyledi.

…..

https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye-cumartesi/dini-filmlerimizde-oynayan-cok-oyuncu-tovbekar-oldu-967092