Savaş kurbanının annesi, Paşinyan’ın oğlunu kaçırma iddiasıyla tutuklandı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın oğlu Aşot Paşinyan’ın kaçırılmasıyla ilgili olarak cezai işlem başlatıldı. Aşot Paşinyan’ın kaçırılmasıyla ilgili üç kişi gözaltına alındı, İkinci Karabağ Savaşı’nda hayatını kaybeden Jora Martirosyan’ın annesi Gayane Hakobyan ise tutuklandı.

17 Mayıs’ta yaşanan olayla ilgili resmî makamlara başvuran Aşot Paşinyan, oturduğu evin yakınlarında, savaşta çocuklarını kaybeden ailelerin yanına geldiğini, seslerini yükselttiğini, bazılarının da cevaplar talep ettiğini aktardı. Paşinyan’a göre, kadınlardan biri sakin bir şekilde konuşabilmeleri için kendisine yakına park edilmiş arabasına binmeyi teklif etmiş ve arabaya bindiğinde kadın beklenmedik bir şekilde arabayı sürerek biraz daha ileri gideceklerini söylemiş. Olayı soruşturan emniyet ekibinin [komite] açıklamasında Aşot Paşinyan’ın ifadesinin detayları yer alıyor: “Bahsi geçen kadın arabadayken 2020’deki savaştan, toprak ve insan kayıplarından konuşmaya başladı. Kadının garip davrandığını, hız limitini aşarak ve trafik kurallarını ihlal ederek araba kullandığını görünce [Paşinyan] arabadan inebilmek için arabayı durdurmasını talep etmiş. Kadın, oğlunun kendisine sorulmadan alınıp götürüldüğünü ve öldürüldüğünü, kaybedecek hiçbir şeyinin olmadığını, onu öldürebileceğini söylemiş. Bu nedenle ona sormadan Yerablur’a [Yerablur Askerî Anıt Mezarlığı, Dağlık Karabağ savaşında hayatını kaybeden askerlerin defnedildiği mezarlık] götüreceğini, onu serbest bırakıp bırakmamaya da oradayken karar vereceğini söylemiş.”

Aşot Paşinyan’a göre, araba hareket halindeyken kendini dışarı attı ve saniyeler sonra dururken beyaz bir Toyota ona çarptı. Emniyet’in açıklamasında, “Arkasını döndüğünde, söz konusu arabanın sürücü ve yolcularının [ölen askerlerin] ebeveynleri olduğunu fark etti. Güvenliği için hemen süpermarket alanına girdi” dendi.

Bu olaya dair kamera görüntüleri de internete yansıdı. Görüntülerde Paşinyan’ın arabadan atladığı, ardından başka bir arabanın yön kırıp ona çarptığı görülüyor.

Tutuklanan şehit annesi Gayane Hakobyan 17 Mayıs’ta tutuklandı. Mahkeme, Hakobyan’ın bir aylık tutukluluğuna karar verdi. Açlık grevi ilan eden kadın, Paşinyan’ın oğlunu kaçırmaya niyeti olmadığını savundu.

Tutuklanan Gayane Hakobyan’ı destekleyen diğer şehit aileleri birkaç gündür mahkeme önünde toplanıyor ve şahit annesinin serbest bırakılması talep ediyorlar. Protestocular arasında ‘Ermenistan’ ve ‘Onur duyuyorum’ muhalefet partilerinin üyeleri ve tanınmış destekçileri de var. 10 muhalif milletvekili, Hakobyan’ın serbest bırakılması için mahkemeye bireysel başvuruda bulundu.

Tutuklanma kararının ardından durumu protesto edenler başkent Yerevan’da bazı sokakları kapattı. Hükümet binasının önüne yürüyen protestocular, ardından Cumhuriyet Meydanı’nda ‘savaşta şehit olan askerlerin anne babaların’ süresiz oturma eylemine başladıklarını açıkladı.

Agos