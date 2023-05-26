Oyum neden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a?

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Ahmet Gülümseyen

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ‘evet’ demek için, 28 Mayıs pazar günü bir kez daha sandığa gideceğiz. İlk seçim olan 14 Mayıs’ta en yakın adaya 2,5 milyon fark atarak % 49,5 oy ile halkın güvenini alan Erdoğan, bugüne seçim yasasının gerekliliğiyle bir kez daha halkın karşısına çıkacak. Merak bu ya, 14 Mayıs’tan bugüne geride kalan 15 gün gibi kısa sürede ne değişti? Değişen zadece ‘zaman’ değil, ‘zillet ittifakı’ yakıştırmasına muhatap Millet İttifakının ‘son’ çırpınışlarını görmekteyizZafer Partisinin Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı bu süreçte yaşananlara en çarpıcı örnek. Zafer Partili Ümit Özdağ’ın geçmiş dönemde Kılıçdaroğlu için sarf ettiği ‘Kazanırsa savaş çıkar’ sözü, Türkiye’nin menfaatleri için Erdoğan’ın 28 Mayıs’taki seçimi kazanması gerektiğinin önemini yansıtmaktadır. Millet İttifakı ortağı HDP sempatizanlarının ‘AKP-MHP faşizmini yıkacağız’ gibi ‘alçakça’ sözleri, Kılıçdaroğlu’nun ‘Apo’nun heykelini dikeceğiz’ diyen ‘şahsa’ özgürlük, KHK’lıları (FETÖ’cüler ve PKK’lılar) görevlerine iade edilecek vaatleri, seçim sürecindeki siyaset ‘görüntüsünü’ gözler önüne sermektedir…

TBMM’DEKİ MİLLETVEKİLİ DAĞILIM HASSASİYETİ

Milletvekili seçim sonuçlarını getirin gözünüzün önüne. Seçimde yüzde bir oy bile alamayan partiler (Saadet-Deva-Demokrat) CHP listelerinde meclise giriyor. HDP+İYİ Parti’yi de eklediğinizde CHP öncülüğündeki Millet İttifakının hali ortada. Mecliste oturma düzenini gözünüzün önüne getirin ve PKK’nın meclisteki uzantısı HDP’li Fatma Kurtulan’ın geçmişte sarf etiği sözlerini hatırlayın; “İYİ Parti size söylüyorum. İçinde bulunduğunuz ittifaka, size rağmen HDP ve PKK’ye gönül vermişlerinde olduğu insanlar size oy verdi. Şuan koltuklarınızda HDP’nin oylarıyla koltuklarınızda oturacaksınız. CHP ile yaptığınız ittifakta HDP’nin oylarının etkisi vardır. Ne diyeceksiniz şimdi buna”sözlerini, kim-kiminle aynı safta olduğunu iyi anladığımızda, 14 Mayıs seçim sonuçlarına göre 28. TBMM döneminde meclisteki milletvekili sayısı dağılımını (AK Parti 262, CHP 134, MHP 50, İYİ Parti 44, Yeşil-Sol 61, Yeniden Refah 5, TİP 4, Hüda Par 3, DSP 1, Saadet 10, Gelecek 10, DEVA 14, TDP 1 Demokrat Parti 3 milletvekili) göz önüne getirdiğinizde, ne demek istediğimiz ve 28 Mayıs’ta neden Erdoğan’ın seçilmesi gerektiğinin önemi daha iyi anlamış olacağız. Tüm bunları söylerken, şuan okumakta olduğum Rahmetli Yavuz Bahadıroğlu Üstadımızın ‘Osmanlı’da Derin Devlet ve II. Abdülhamid’ adlı kitabındaki, Abdülhamit’i tahttan indirip, meşrutiyeti ilan etmek düşüncesiyle kurulan İttihat ve Terakki Cemiyeti ve İkinci Meşrutiyet Meclisinin açılmasıyla, gizli olmaktan çıkan ve meclise gelen 226 Milletvekilinden 142’si Türk, 60’ı Arap, 25’i Arnavut, 23’ü Rum, 12’si Ermeni, 5’i Yahudi, 4’ü Bulgar, 3’ü Sırplı, 1’i Ulahlı’” (S.109) dağılımını hatırladık. Seçim sürecinde yaşananlar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sıklıkla, kendilerinin de rahmetle yâd ettiği düşünürlerimizin ‘Bırakın dönsün dolaplar, Haktan hakikatten yana bakın siz.’ (Abdurrahim Karakoç) ‘Bir duruşu olmalı insanın; bir bakışı, bir anlayışı, bir aşkı, bir davası olmalı.’ (Cahit Zarifoğlu) sözleri geldi aklımıza. Tüm bunları söylerken Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun unutulmaz sözünü hatırlayıp, kendisini yâd etmemek olmaz; ‘Bir saniyesine bile hâkim olamadığımız bir dünya için, bu kadar fırıldak olmaya gerek yoktur.” Allah (cc) üstadlarımızın mekânlarını cennet, makamlarını âli eylesin. Amin

ESER VE HİZMET SİYASETİNİN DEVAMI İÇİN…

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün Ankara’da STK ve Muhtarlar buluşması vardı. Partilerin meclisteki oy dağılımı göz önüne getirildiğinde seçmenin parlamento için gösterdiği (% 53) iradenin, Cumhurbaşkanı seçimin ikinci turunda da gösterilmesinin önemi, Sayın Erdoğan’ın gündemindeydi; ‘’Toplamı 1 puan eden malum partiler, ondan yaklaşık 40 tane vekil aldılar. 1 puanlar. Bu ne iştir. Bu nasıl hesap uzmanı imiş. Bununla CHP ayakta kalabilir mi?.. Cumhur İttifakı’nın parlamentodaki 323 milletvekiliyle inşallah önümüz apaçık. 21 yılı inşallah farklı bir şekilde devam ettireceğiz, farklı bir şekilde geleceğin Türkiye’sini kuracağız.” Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye Yüzyılı vizyonu olarak açıkladığı eser ve hizmet siyasetini aralıksız sürdürmesi için, İnşallah Pazar (28 Mayıs 2023) günü oyumuz Recep Tayyip Erdoğan’a…

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