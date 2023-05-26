137 sene öncesine dayanıyor…

Yaman Dede Cami (Panaya Kilisesi) Talas’ta yer alan cami 1886 yılında Metropolit İonnis tarafından kilise olarak inşa edilen yapı 1925 senesinde camiye çevrilmiştir ve günümüzde cami olarak hizmet vermektedir… Detaylar Kayseri Olay Gazetesi olarak hazırladığımız haber bültenimizde…

Fatih Akdeniz

Kayseri İli Talas İlçesi Karabey Sokak’ta yer almaktadır. 1886’da Sultan Abdülhamit döneminde Metropolit İonnis tarafından yaptırılmış olan kilise, Rum vatandaşların mübadele yoluyla Talas’ı terk etmesinden sonra 1925 yılında mülkiyetinin devredilmesi ile camiye çevrilerek ibadete açılmıştır. Orijinalinde kilise olan yapı, haçvari plan şemasında inşa edilmiştir. Güney yönünde mihrap ve minber eklenerek yapı camiye çevrilmiştir. Panaya Kilisesi olarak bilinen yapıya, camiye çevrildikten sonra Yaman Dede Cami adı verilmiştir. Caminin teras kısmının altında tol biçiminde düzenlenmiş dükkânlar mevcuttur. Günümüzde dükkânlar kültürel amaçlı hizmet vermektedir.

Hem hristiyanlık, hem islam dinine ait motifler içeren yapı Kayseri’de tarihe ilgisi olan vatandaşların uğrak yeri. Sadece Kayseri halkı değil yurtiçinden ve yurtdışından da turistler bu tarz yapılara ilgi duyuyor ve şehrimize geliyor. Bu tarz tarihi, kültürel, iki dine ait motifleri de bir arada görebileceğimiz eserlere Kayseri’de ve Anadolu’da sıklıkla rastlanıyor.

https://www.kayseriolay.com/137-sene-oncesine-dayaniyor/100161/