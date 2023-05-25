Trabzon’da Tarihi Ortamahalle müzesi açıldı

Trabzonun Akçaabat ilçesinde tarihi Ortamahalle’de bulunan kilise müze olarak hizmete açıldı.

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde Tarihi Ortamahalle’de bulunan ve restorasyonu tamamlanan kilise ‘Ortamahalle Müzesi’ olarak hizmet vermeye başladı.

Düzenlenen açılış törenine Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Trabzon AK Parti Milletvekili Mustafa Şen, eski milletvekili Adnan Günnar, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta Ekim, Kurtyemez, Günnar ve Şen açıklamalarda bulundu. Konuşmalar şu şekilde:

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim:

“Akçaabat için Ortamahalle önemli. 2017 yılında da başlanan bu proje günümüzde hayat buluyor. Ortamahalle kaldırımları yapıları ve dini yapıları ile dünyaca ünlü bir merkez. Bizde restorasyon çalışmalarımıza devam ediyoruz. 1. Etap restorasyonunun son kapan çalışmaları için ihalemizi yaptık. Ortamahalle’deki bütün tarih yapılar restore edilmiş ve turizme kazandırılmış olacak. Hep beraber mücadelemizi veriyoruz ve çalışıyoruz. Buradaki işleri biz tek başımıza yapmıyoruz. Daha birçok işimiz var. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez:

“Anadolu toprakları Trabzon’dan Hatay’a Edirne’den Kars’a değişik kültürlerle harmanlanmış topraklardır. Trabzon önemli bir yerleşim yeridir. Akçaabat Trabzon’un önemli yerleşim yerlerinden biridir. Ortamahalle, korunmayı başarmış önemli bir yer. Buranın korunmasında emeği geçenlere teşekkürü ediyorum. Bu yapının turizme büyük katkısı olacağına eminim. Hayırlı olsun.”

Trabzon AK Parti eski milletvekili Adnan Günnar:

“Bu yapının korunmasında emeği geçen, Akçaabat’ın turizmine sahip çıkan herkese şükranlarımı sunuyorum. Akçaabat’ın bütün mahalleleri ile daha büyük işler yapacağız.”

AK Parti Trabzon Milletvekili Mustafa Şen:

“Bu güzel eserin kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkürler ediyorum. Bu çok önemli bir adımdır. Müze yüksek kültür unsurudur. Ortamahalle dünyada sivil mimari örneklerinin görüldüğü nadir yerlerden biridir.”

https://www.haber61.net/trabzon-haber/trabzonda-tarihi-ortamahalle-muzesi-acildi-h537804.html