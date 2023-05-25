Moskova’da kritik görüşme! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Moskova’ya gitti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daveti üzerine Moskova’ya gitti. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in davetlisi olarak çalışma ziyareti için Moskova’ya geldi. Aliyev, Vnukovo Uluslararası Havalimanı’nda Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Galuzin ve diğer yetkililer tarafından karşılandı” ifadeleri yer aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daveti üzerine Rusya’nın başkenti Moskova’ya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan-Ermenistan-Rusya üçlü zirvesi için Moskova’ya geldi.

Aliyev’i Moskova’daki Vnukovo-2 Uluslararası Havalimanı’nda Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Galuzin ve diğer yetkililer karşıladı. Aliyev, Moskova ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile üçlü görüşme gerçekleştirecek.

Aliyev ve Paşinyan 14 Mayıs’ta Brüksel’de bir araya gelmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan en son Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel’in ev sahipliğinde Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya gelmişti.

Sabah Gazetesi