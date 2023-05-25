Josef’in müzmin sakat kilise arkadaşı Beşiktaş’a

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Transfer dönemi yaklaştığı için önüne gelen oyuncunun Türk takımlarına yazılma süreci başladı…

Bu isimlerden birisi de Beşiktaş‘tan Çin’in Pekin takımına giden Josef de Souza‘nın “kilise arkadaşı” Philippe Coutinho.

Josef’in gelecekte pastor olmayı istediği Rio De Janeiro’daki evanjelik kilisesinin müridi olarak sambacının bir kez daha Beşiktaş’ın gündeminde olduğu iddia edildi.

Brezilya’dan O Globo ise 3 gün önce şu haberi yaptı.

Üç aydır sakatlığı yüzünden oynamayan Coutinho’nun gelecek sezona kadar sahalara dönmesi beklenmiyor. Aston Villa’nın ofansif orta saha oyuncusu son günlerde bir kez daha kas rahatsızlığı hissetti. Takımın son iki maçında sahaya çıkamayacak.

Haziran ayında 31 yaşına girecek Brezilyalı, Aston Villa’da sezon boyu kas sakatlıklarıyla mücadele etti.

Uyluk problemi Dünya Kupası’nın dışında tuttu. Kısa süre önce iyileşti. Hatta 6 Mayıs’ta Wolverhampton’a maçının kadrosuna bile girdi. Yedek kulübesinden çıkmadı. Aston Villa’nın antrenmanında yenden sakatlandı. En az 3 ay daha sahalardan uzak kalacak.

O Globo’nun iddiasına bakılacak olursa Beşiktaş, Coutinho’yu transfer etse bile Ağustos ortasında başlayacak lige yetiştiremeyecek. Yaz kampında yararlanamayacak.

https://www.fotospor.com/besiktas/josef-in-muzmin-sakat-kilise-arkadasi-besiktas-a-568720