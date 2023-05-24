Mkhitaryan eski SSCB ülkelerinden Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya çıkan 7. futbolcu olacak

Inter’de forma giyen Ermeni oyuncu Henrikh Mkhitaryan, Şampiyonlar Ligi finaline yükselmeyi başaran Ermenistan’ın ilk futbolcusu oldu.

Ermenistan milli futbol takımının eski kaptanı Mkhitaryan Şampiyonlar Ligi finalinde oynarsa, eski Sovyetler Birliği ülkelerinden Avrupa’nın en prestijli şampiyonasında oynayan yedinci oyuncu olacak.

Daha önce Şapiyonlar Ligi finalde oynayan oyuncular ise Oleksandr Zinchenko, Alexandr Hleb, Dmitry Alenichev, Anatoliy Tymoshchuk, Andriy Shevchenko ve Kakha Kaladze oldu.

Ayrıca finalde iki kez galibiyet kutlayan tek kişi Kaladze’dir.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/05/24/Mkhitaryan-SSCB-Şampiyonlar-Ligi/248946