Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ anlaştı

Zafer Partisi ile Millet İttifakı bileşenleri, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunu ve sonrasındaki süreci kapsayan bir işbirliği protokolü üzerinde anlaştı.

Protokolün metninin amaç bölümünde, “21 yıllık AKP hükümetlerinin yarattığı sosyal yıkım, yolsuzluk, yoksulluk, devlet krizi, sığınmacı sorunu, rant-borç-talan ekonomisi ve neden olduğu ağır ekonomi sorunları ve toplumun siyasi kutuplara bölünmesine karşı devletin yeniden düzenlenmesi; millî birlik ve beraberliğin sağlanması, yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar ve ağır ekonomi sorunlarının çözümü, Türkiye için ağır bir güvenlik ve demografi sorunu oluşturan sığınmacı ve kaçakların gönderilmesi için ortak çalışma ve iş birliği detaylarının tespit edilmesidir.” ifadeleri yer alıyor.

Protokolün 7 maddesi şu şekilde:

1- Anayasamızın ilk 4 maddesi ve 66. madde de yer alan Türk Vatandaşlığı konusundaki tanımı ve içeriği korunacaktır.

2-1924 yılında kurulan milli-üniter-laik devletten asla taviz verilmeyecektir. Bu değerlere bağlı kalınacaktır.

3- Başta Suriyeliler olmak üzere tüm sığınmacılar ve kaçaklar en geç 1 yıl içerisinde ülkelerine geri gönderilecektir.

4- Devletin varlığı ve bütünlüğünü hedef alan başta FETÖ, PKK, IŞİD olmak üzere bütün terör örgütleri ile etkin ve kararlı mücadele edilecektir. Terörle mücadele çerçevesinde, terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir. Terörle müzakere değil, mücadele edilecektir. Türkiye’nin milli ve üniter devlet yapısını hedef alan hiçbir siyasi ve hukuki düzenlemeye izin verilmeyecektir.

5- Devletin bütün birimlerinde yapılacak görevlendirmelerde sadakat değil, liyakatin esas alınması sağlanacaktır.

6- Bütün yolsuzluklar ile hukuk çerçevesinde çok etkin bir şekilde mücadele edilecektir.

7- Devletin vatandaşına karşı şeffaf olunması ve açık davranması konularında tam mutabakata varılmıştır.

Özdağ yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

“Türkiye’nin en büyük sorunu ülkemizde yaşayan 13 milyon sığınmacı ve kaçağın ülkelerinde geri gönderilmesidir. Bir ülke 13 milyon sığınmacıyla ekonomisini, güvenliğini doğru bir çizgiye oturtamaz.”

14 Mayıs seçimlerinden sonra AKP ile görüşmelerinden çıkarımlarının partinin planının “sığımacıların vatanlarına dönmesini içermediğini” belirten Özdağ, “Kemal Bey çok net bir şekilde sığınmacıların ülkelerine dönmesi gerektiğini açıkladı” dedi.

Özdağ, “bir sene içerisinde 13 milyon sığımacıyı uluslararası hukuka uygun bir şekilde ülkelerine gönderecek, dönen sığınmacıların güvenliğini sağlayacak, Türk ekonomisinin üzerindeki yükü kaldıracak” bir planda uzlaşıldığını belirtti:

“Kendisiyle fikir birliğine vardık. Zafer Partisi olarak Sayın Kılıçdaroğlu’nu ikinci turda destekleme kararı verdik.”

Agos