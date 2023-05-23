Ermenistan Başbakanı, Rusya öncülüğündeki askeri ittifaktan ayrılabileceği tehdidinde bulundu

Paşinyan, “Bölgedeki güvenlik sisteminin işlemediğini gördüğümüz için Batılı ortaklarımızla güvenlik konularını görüşmeye başladık.” dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin Rusya’nın öncülüğünü yaptığı askeri ittifaktan çıkabileceği tehdidinde bulundu.

Paşinyan, Erivan’da düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Ermenistan’ın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nden (KGAÖ) çıkma kararını, eğer bu örgüt sorumluluklarını yerine getirmediği takdirde dışlamıyorum.” diyerek Moskova’ya yönelik son dönemdeki tepkisini dile getirdi.

Paşinyan’nın bu açıklamasının, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile 25 Mayıs’ta Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in himayesinde yapılacak zirve öncesinde gelmesi özellikle dikkat çekti.

Ülkesinin güvenlik endişeleri için yüzünü Batı ülkelerine döndüğü mesajını veren Paşinyan, “Bölgedeki güvenlik sisteminin işlemediğini gördüğümüz için Batılı ortaklarımızla güvenlik konularını görüşmeye başladık.” dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise basına yaptığı açıklamada ülkesinin, KGAÖ faaliyetlerine ortak katılımlar da dahil olmak üzere “Ermeni dostlarıyla diyaloğu sürdürecek” ifadesini kullandı.

Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Belarus ve Ermenistan, 2002’de kurulan KGAÖ’nün diğer üyeleri arasında yer alıyor.

Paşinyan’dan Dağlık Karabağ için önemli açıklama

Paşinyan, dün yaptığı bir açıklamada Ermenistan’ın Azerbaycan’la barış anlaşması imzalayabileceğini, Karabağ bölgesini de içeren 86 bin 600 kilometrekarelik toprak bütünlüğünü tanımaya hazır olduğunu bildirmişti.

Ermenistan’ın Azerbaycan’la yoğun diyalog vasıtasıyla barış anlaşması imzalayabileceğini ifade eden Paşinyan, barış anlaşması taslak metninde Washington’da üzerinde anlaşılan konuların yansıtılması gerektiğini söylemişti.

Paşinyan, ulaştırma yollarının tekrar açılması konusunda Azerbaycan’la ortak bir anlayışa gelinmesi halinde bunun barış anlaşmasına olumlu katkıda bulunabileceğini belirterek, sınırların belirlenmesi konusunda 1975 yılı haritalarının temel alınabileceğini ifade etmişti.

Dağlık Karabağ’daki savaşlar

Azerbaycan ve Ermenistan arasında 2020 yılı sonbahar aylarında Dağlık Karabağ’da 6 hafta süren savaş 6 bin 500 kişinin yaşamını yitirmesine yol açmıştı.

Bu savaşta Azerbaycan, Sovyetler Birliği’nin çökmesinin ardından 1991 yılında patlak veren ve yaklaşık 30 bin kişinin öldüğü savaşta kaybettiği toprakların önemli bir kısmını geri almıştı.

Dağlık Karabağ savaşı, Putin’in taraflar arası arabuluculuğu ve Paşinyan’nın ateşkesi kabul etmesiyle sona ermişti.

Euronews