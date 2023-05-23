Ermeni satranççı Sharjah Satranç 6’ncısı Turnuvasında tek başına lider

Arap Birleşik Emrilikleri’nin Sharjah kentinde düzenlenen 2023 Sharjah Satranç 6’ncısı Turnuvasında Ermeni satranç oyuncusu Hayk Martirosyan, tek başına liderliğe oturuyor.
Ermenistan’ı temsil eden Martirosyan, gerçekleştirdiği 5 yarışma sonucunda (3’u zafer, 2’si berabere) 4 puan alarak anılan satranç turnuvaya katılan oyuncuların listesinde kazanan olarak 1. sırada yer almaktadır.
Kaynağa göre turnuvada 31 ülkeden genel olarak 78 büyükusta mücadele ediyor.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/05/23/Ermeni-Satranç-Turunvası/248931
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