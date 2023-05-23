Cuma hutbesinde ‘silahlarınızı ayarlayın’ diyen imam açığa alındı

Cuma hutbesinde “28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın” diyen imam açığa alındı.

DUVAR – Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul’un Sultangazi ilçesindeki camide kaydedilen görüntülerle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında cami imamını açığa aldı.

İstanbul Sultangazi’de Cebeci Camii imamı Murat Gündoğdu’nun Cuma namazı hutbesindeki sözleri tepkilere sebep oldu.

İmam Gündoğdu’nun “Kardeşim, silahlarınızı hazırlayın. 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu. Hodri meydan. Nedir bu sizden çektiğimiz? 80 yıldır bu ülke sizden ne çekiyor, Ermeni döllerinden ne çekiyor. Bu kadar şehitlerimiz var” dediği duyuldu.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, camidekilerin imam Gündoğdu’ya tepki gösterdiği görüldü.

https://www.gazeteduvar.com.tr/cuma-hutbesinde-silahlarinizi-ayarlayin-diyen-imam-aciga-alindi-haber-1619972