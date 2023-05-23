Bir destek de Ermenistan halkından… “Kılıçdaroğlu Batı yanlısı”

7’li koalisyon cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na bir destek de Ermenistan halkından geldi. Ermenistan’ın başkenti Erivan’da Türkiye’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna dair bir anket yapıldı. Ermenilerin büyük bir çoğunluğunun Kılıçdaroğlu’na destek verdiği görüldü.

Türkiye 14 Mayıs’ın ardından 28 Mayıs’taki 2. tur seçimlerine kitlendi. Batı’nın, terör örgütü PKK’nın ve FETÖ’nün 7’li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklediklerini açıklamasının ardından bir destek de Ermenistan halkından geldi. Ermenistan’da yapılan sokak anketinde Kılıçdaroğlu’na destek açıklamaları yapıldı.

ÇOĞUNLUK KILIÇDAROĞLU’NU DESTEKLİYOR

Ermenistan halkı, Türkiye’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda kimi desteklediklerini anlattı. Erivan’da yapılan ankete katılan Ermenilerin çoğunluğu, görevdeki Başkan Erdoğan’dan ziyade muhalefet adayı Kılıçdaroğlu’na destek verdi.

Ankete katılanlar Ermeni vatandaşların bir kısmı şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye halkı bile artık Erdoğan’dan bıktı. Erdoğan’ın iktidarda olduğu yıllarda Türkiye’nin Ermenistan ile ilişkileri kötüydü, belki başka bir cumhurbaşkanı döneminde bu durum değişir.”

“Ben Erdoğan’ı desteklemiyorum, Kemal’i destekliyorum. Daha demokrat, kazanırsa daha iyi olacak. Dürüst bir adam olduğunu düşünüyorum.”

“Kemal Kılıçdaroğlu Batı yanlısı, deyim yerindeyse savunduğu değerleri o kadar Turancı değil.”

“Sadece Erdoğan olmasın da ne olursa olsun. İkinci turda kaybetmesini isterim, sadece bizim için değil tüm dünya için iyi olur. Bildiğim kadarıyla Ermenistan halkı Erdoğan’a karşı.”

https://www.aksam.com.tr/siyaset/bir-destek-de-ermenistan-halkindan-kilicdaroglu-bati-yanlisi/haber-1369294