İzmir Selçuk’ta Havari Aziz Yuhanna Bayramı

İzmir Katolik Başepiskoposluğu, Ortodoks Kilisesi ve Anglikan Topluluğu, 21 Mayıs Pazar günü, İzmir Selçuk’taki tarihi Aziz Yuhanna Bazilikası’nda Aziz Yuhanna Bayramı’nı kutladılar.

İsa Mesih’in her gerçek havarisi için vazgeçilmez bir yol olduğunun ve Kutsal Ruh’un bir armağanı olduğunun bilinciyle, Hristiyanlar arasında birlik arayışı ve inşası için İzmir Latin Katolik Başepiskoposu Monsenyör Martin Kmetec, İzmir Rum Ortodoks Metropoliti Monsenyör Bartholomew Samaras ve İzmir Anglikan Kilisesi’nin Rahibi Peder James Buxton bu özel törende hazır bulundular.

İlk olarak, Ortodoks Kilisesi tarafından Bizans ritinde akşam övgü duaları litürjisi ile dua edildi. İbadeti Monsenyör Bartholomew yönetirken, Archimandrit Peder Polykarpos ayine eşlik etti. İlahiler ve dualar Peder Athanasios, iki diyakon ve Rum Ortodoks Kilisesi’nin bir kadın üyesi tarafından hem Rumca ve litürjik Slavcası hem de Türkçe olarak söylendi.

Bu bölüm bittikten sonra geleneksel Efkaristiya ayinini Monsenyör Martin yönetti. Aziz Yuhanna tarafından yazılan Mesih İsa’nın Müjdesi’nden sözler Aziz Yuhanna Katedrali’nin Rektörü Peder Dariusz Bialkowski tarafından okundu.

Ardından İzmir Anglikan cemaati rahibi Peder James Buxton vaazında Aziz Yuhanna’nın mezarının önünde bu kutlamanın değerini ve Hristiyanlar arasındaki birliğin önemini vurguladı.

Törene, İzmir Katolik Başepiskoposluğu’na bağlı rahiplerin çoğunluğu, farklı cemaatlerden gruplar ve diğer topluluklardan inanlılar da katıldı. Ayrıca, Slovenya’dan ve Mersin’deki Katolik cemaatten bir grup da geldi.

Org’ta Yasemin Perşembe ve Katedral görevlisi Mesut Kalaycı, ayine renk kattılar. Böylece, İzmir’deki farklı mezheplerden Hristiyanlar birleşerek Havari Aziz Yuhanna’yı mezarında andılar. ( SAT-7 TÜRK-Nathalie Ritzmann/İzmir)

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