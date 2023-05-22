Ermenistan ikinci kez BM Uluslararası Adalet Divanı’na başvurdu

Ermenistan-Artsakh yoluna Azerbaycan tarafından yasadışı olarak bir kontrol noktası kuran Ermenistan, ikinci kez BM Uluslararası Adalet Divanı’na başvuruyor.

Konuyla ilgili Ermenistan’ın Uluslararası hukuk temsilciliği ofisinden açıklama yapıldı.



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yerevan, Lahey’den, davamızla ilgili nihai karara kadar, Laçin Koridoru’ndan kesintisiz hareketinin sağlanmasını talep ederek Bakü’ye geçici bir tedbir uygulamasını bekliyor.

Ermenistan’ın uluslararası hukuki konulardaki temsilciliği, Azerbaycan’ın sorumsuzluğu konusunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde de gündeme getirdi.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/05/22/Ermenistan-ikinci-kez-BM-Uluslararası-Adalet-Divanı/248789