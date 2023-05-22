Ermenistan: Dağlık Karabağ’ı Azerbaycan’ın bir parçası olarak tanımaya hazırız

DUVAR – Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’ı Azerbaycan’ın bir parçası olarak tanımaya hazır olduğunu söyledi. Reuters’ın TASS ajansından aktardığına göre Paşinyan, “Bakü’nün Ermeni nüfusunun güvenliğini sağlaması şartıyla Dağlık Karabağ bölgesini Azerbaycan’ın bir parçası olarak tanımaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında süren barış görüşmelerinde geçen hafta iki ülkenin dışişleri bakanları Moskova’da bir araya gelmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan ile Ermenistan’ın barış anlaşması konusunda ortak anlayışa yakınlaştığını söylemişti.

“Ortaklarımız, sınırların belirlenmesi, ulaşım ve ekonomi bağlantıları üzerindeki engellerin kaldırılması, Karabağ ve Ermenistan-Azerbaycan sınırında güvenlik durumunun iyileştirilmesi ile ilgili sorunlar çözülmeden barış anlaşmasının belirli yönlerinde hareket edilmesinin zor olduğunu bugün teyit etti” diyen Lavrov, “Taraflar, nihai bir anlaşmaya yakın. Rusya Federasyonu’nun danışman olarak katılımıyla da ikili komisyonun sınırların belirlenmesi ile ilgili toplantı düzenlemesi konusunda mutabık kalındı” ifadelerini kullanmıştı. (DIŞ HABERLER)

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