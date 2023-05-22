Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Karabağ’ı Azerbaycan toprağı olarak tanıma şartını açıkladı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ’ı Azerbaycan toprağı olarak tanıma şartını açıkladı. Paşinyan, bölgede Ermeni nüfusunun güvenliğinin garanti edilmesi şartını koştu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ’ı Azerbaycan toprağı olarak tanıma şartını açıkladı. Paşinyan, Ermeni nüfusun güvenliği garanti edilmesi koşuluyla Dağlık Karabağ’ı Azerbaycan toprağı olarak tanıyabileceklerini söyledi.

Rus TASS haber ajansının aktardığına göre Paşinyan “Bakü yönetiminin bölgedeki Ermeni nüfusunun güvenliği konusunda garantiler verilmesi halinde Dağlık Karabağ’ı Azerbaycan toprağı olarak tanımaya hazır olduklarını” söyledi.

LAVROV ‘ANLAŞMA YAKIN’ DEMİŞTİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşması meselesini görüştüklerini dile getirerek, konuya ilişkin şunları söylemişti:

“Taraflar bu anlaşma üzerinde çalışmaya başladı ve başka arabulucu ülkelerin katılımıyla da bu anlaşma istişare ediliyor. Ermenistan ve Azerbaycan bakanları Washington’a gitti. İki ülkenin liderleri de bir hafta önce Brüksel’e gitti. Elbette, barış anlaşması üzerindeki çalışmalar ana esastır. Ancak ortaklarımız, sınırların belirlenmesi, ulaşım ve ekonomi bağlantıları üzerindeki engellerin kaldırılması, Karabağ ve Ermenistan-Azerbaycan sınırında güvenlik durumunun iyileştirilmesi ile ilgili sorunlar çözülmeden barış anlaşmasının belirli yönlerinde hareket edilmesinin zor olduğunu bugün teyit etti.”

https://www.gercekgundem.com/dunya/ermenistan-basbakani-pasinyan-karabagi-azerbaycan-topragi-olarak-tanima-sartini-acikladi-423669