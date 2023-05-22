Avusturya’da “Türk Mutfağı Haftası” etkinlikleri başladı

Avusturya’da “Türk Mutfağı Haftası” etkinlikleri başladı. Etkinlikte konuşan Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, söz konusu hafta kapsamında iki farklı etkinliğin daha yapılacağını belirtti.

Avusturya’da “Türk Mutfağı Haftası”, başkenti Viyana başladı. Avusturyalılar başta olmak üzere, parka gelenlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin açılışında konuşan Büyükelçi Ceyhun, söz konusu hafta kapsamında iki farklı etkinliğin daha yapılacağını ifade etti.

Büyükelçi Ceyhun, Türkiye’den gelen iki tanınmış aşçı Ramazan Bingöl ve Ayvaz Akabacak’ın, çok sayıda diplomat ve devlet yetkilisinin katılacağı programda Türk mutfağını anlatacağını, aynı zamanda misafirlere Türk mutfağından çeşitli örnekler ikram edileceğini aktardı.

Ceyhun, haftanın son programında ise sefire Azize Ceyhun’un diplomat eşleriyle Türk yemekleri hazırlayacaklarını ifade ederek her iki programda hem farklı ülkelerin temsilcileri hem de Avusturyalı davetlilere Türk mutfağını en iyi şekilde tanıtmayı hedeflediklerini belirtti.

https://www.aksam.com.tr/guncel/avusturyada-turk-mutfagi-haftasi-etkinlikleri-basladi/haber-1272405