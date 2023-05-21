Diyanet’ten ‘camide silahlanma çağrısı’na soruşturma

Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul Sultangazi’deki bir cami imamının seçim gecesi için cemaati silahlanmaya çağırmasına soruşturma başlattı.

BirGün, Cebeci Camii imamı Murat Gündoğdu’nun cuma hutbesi konuşmasında cemaate silahlanma çağrısı yaptığı görüntüleri haberleştirmişti.

Gündoğdu, görüntülerde şunları diyor: “Kardeşim, silahlarınızı hazırlayın. 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu. Hodri meydan. Nedir bu sizden çektiğimiz? 80 yıldır bu ülke sizden ne çekiyor, Ermeni döllerinden ne çekiyor. Bu kadar şehitlerimiz var.”

Diyanet, görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu: “Bazı medya mecralarında yer alan, İstanbul’un Sultangazi ilçesindeki bir camide yaşandığı iddia edilen görüntülere ilişkin başkanlığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır.”

https://www.diken.com.tr/diyanetten-camide-silahlanma-cagrisina-sorusturma/