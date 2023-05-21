Atalarını andılar

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Fener Rum Patrikhanesi Bursa Metropoliti Elpidophoros Lambriniadis ile 130 Ortodoks, Yunanistan’ın çeşitli kentlerinde yaşayan kişiler olarak Kütahya’ya geldi.

Fener Rum Patrikhanesi Bursa Metropoliti Elpidophoros Lambriniadis ile birlikte yaklaşık 130 Ortodoks, Yunanistan‘ın çeşitli kentlerinde yaşayan kişiler olarak Kütahya‘ya geldi. Grup, İstiklal Mahallesi’nde bulunan Başmelek Kilisesi’nin bahçesine girdi. Kilisenin duvarından atlayarak içeri giren grup, kilisenin içinde hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra bahçede toplanarak mumlar yaktılar.

Babası Kütahya’dan Yunanistan’ın İskeçe kentine göç eden bir papazın eşlik ettiği grup, Fener Rum Patrikhanesi Bursa Metropoliti Elpidophoros Lambriniadis tarafından dua edildi. Lambriniadis, kentten göç eden bazı kişilerin isimlerini okuyarak tütsü yakmasıyla birlikte yaptığı konuşmada, Rum kökenli Kütahyalıların çocukları ve torunlarıyla birlikte kiliseyi ziyaret ettiklerini ifade etti.

Kilisenin harabe olması sebebiyle duayı içeride değil kilise bahçesinde yapmayı uygun gördüklerini belirten Lambriniadis şunları söyledi: “Bu ayin değildir. Ayinimizi yarın yapacağız. Otelin içinde olacak. Ancak ayini yapmadan önce buraya geldik. Bu günden atalarımızın ruhu için küçük bir dua okuduk. Buna bir mevlit diyebiliriz. Rum dedelerimizin ruhu için dua ettik. Kütahya’nın yetkilileri, bizim ziyaret edebilmemiz için bu mekanın bahçesini temizleyip hazırladı. Bize yardımcı olan Valilik, Belediye ve Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkür ederiz.”

Grup, Ortodoks geleneklerine uygun olarak yapılan tatlıların ikram edilmesinin ardından kilise bahçesinden ayrıldı.

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