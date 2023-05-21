45 yıldır antika eşya topluyor, antikaların sayısını artık kendisi de bilmiyor

Samsun’da 45 yıldır antika eşyaları toplayarak üç depoda muhafaza eden Cemil Benice, elindeki antika eşyaların sayısını kendisi de bilmiyor.

Samsun’un Asarcık ilçesinde yaşayan antika tutkunu 58 yaşındaki Cemil Benice, 45 yıldır topladığı antika eşyaları üç depoda muhafaza ediyor. Çocukluğundan beri antika eşya toplayıp biriktiren Benice, Türkiye’deki antika meraklıların da ilgisini geçiyor.

Elindeki antika ürünlerin sayısını kendisinin de bilmediğini belirten Cemil Benice, “Çocukluk yaşında önce antika para koleksiyonuyla başladığım bu merakım, yıllar sonra depoları doldurdu. Kağnı tekerinden kağnı arabalarına, Osmanlı sandığından Ermeni sandığına, kömürlü ütüden lambalı radyoya her türlü antika ürün elimde mevcut. Bu ürünleri duyanlar ilçeye gelerek beni ziyaret ediyor. Antika tutkunu vatandaşların Türkiye’nin dört bir yanından gelip ilgi göstermesi beni de mutlu ediyor” dedi.

Öte yandan Cemil Benice’nin antika eşyalarının arasına yuva yapan kuş ve yavruları dikkat çekiyor.

Muhammer Ay



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