Mirzoyan, Bayramov ve Lavrov Moskova’da görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un daveti üzerine Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov Moskova’da biraraya geldi.

19 Mayıs’ta gerçekleşen görüşmede taraflar, “Barışın ve devletler arası ilişkilerin kurulmasına ilişkin” anlaşma taslağı üzerinde çalışmaya devam ettiler. Tarafların görüş ayrılıklarını koruduğu konularda yapıcı fikir alışverişinde bulunuldu.

Bakanlar, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile de ayrı görüşmeler yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Güney Kafkasya’da ulaşım engellerinin kaldırılmasına ilişkin üçlü çalışma grubunun önümüzdeki hafta toplanacağını söyledi.

Lavrov, “Sonuç olarak olumlu bir sonuca ulaşılacağını umuyoruz. Taraflar zaten nihai bir anlaşmaya yakın.” diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı, “Yakın gelecekte, Rusya’nın istişari katılımıyla sınırın belirlenmesi ve çizilmesine ilişkin Ermenistan-Azerbaycan komisyonu toplantısı düzenleme konusunda anlaştık” dedi.



https://www.agos.com.tr/tr/yazi/28643/mirzoyan-bayramov-ve-lavrov-moskova-da-gorustu