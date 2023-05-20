Hollandalı Türkler sözde soykırım anıtına karşı buluşuyor

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Enschede’deki Türk toplumu, kentteki Süryani toplumunun soykırım kışkırtmalarına karşı seferber oldu.

CAN ÇAKIR

“Ölülerimizi anma” adı altında dikilmesi öngörülen anıta karşı 27 Mayıs’ta kitlesel bir eylem yapılacak. Hollanda Diyanet Vakfı Enschede Selimiye Camii Başkanı Abdurrahman Biçici, “Bu anıtın dikilmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Süryani Anıtı, Ermenistan

Hollanda’nın Enschede kentinde Süryani toplumu, 1915 Ermeni tehcirini soykırım olarak nitelendiren bir anıtın dikilmesi için kent belediyesine teklif sundu. Teklif, Halk Parkı’nda “Ölülerimizi Anma Anıtı” (Herdenkingsmonument) adı altında dikilmesini öngörüyor. Kentte yaşayan Türkler ise soykırım yalanına karşı harekete geçti. Türk milletinin katliamcı olarak ilan edilmek istediğini belirten Hollanda Diyanet Vakfı Enschede Selimiye Camii Başkanı Abdurrahman Biçici, “Bu anıt sadece Enschede değil tüm Türk toplumu tarafından incitici, küçültücü, geçmişimizi katliamcı olarak göstereceğinin farkındalar, kanıtı olmayan bir olayın gerçekmiş gibi ortaya atılması geçmişimizi ve geleceğimizi rencide edeceği düşüncesindeyiz” diye konuştu. Aydınlık Avrupa’nın sorularını yanıtlayan Biçici, “Gelecek neslimizin üzerinde de büyük etki yapacağının bilincindeler. Belediye anıtın sonrasında burada 7.000’e yakın Süryani ve 10.000’e yakın Türkün yaşadığı bir şehirde kutuplaşmanın olacağının farkında olması, huzurlu bir şehrin huzurunun kaçacağına bir tarafın kesin sonucu olmayan bir şeyi olmuş gibi göstermesi de Enschede Belediyesini hukuk önünde suçlu düşüreceğinin farkına vararak onay vermemesi düşüncesindeyim” dedi.

SOYKIRIM ANITI OLARAK GÖRMÜYOR!

Biçici, çabaların ayrıca günlük bir konu olmadığını da belirtti. 2015 yılından beri uğraşıldığına dikkat çeken Biçici, öncesinde Aram İnsan Hakları Hareketi ile Ermenilerin de benzeri talepler sunduklarını hatırlattı. Anıt girişimi haberini almaları üzerine Enschede’deki Türk derneklerini toplantıya davet ettiğini paylaşan Biçici, bu kapsamda belediye başkanıyla da bir görüşme yaptıklarını söyledi. Biçici, “Belediye Başkanı görüşmemizde teklif geldiğini ve teklife hakları olarak olumlu baktıklarını söylemişti. Fakat olayın bizler tarafından bu kadar tepkiyle karşılanacağını öngörmüyordu” diye konuştu. “Kendilerine böyle bir şeyin şehrimizde kutuplaşmaya, huzursuzluğa yol açacağını bildirdik” ifadelerini kullanan Dernek Başkanı, “Ayrıca bu konuda parti temsilcilerine de hassasiyetimizi ilettik. Bu konuda bizlere resmi bir yazı gelmedi, sadece karşılıklı konuşmalar oldu” diye süreci özetledi. Belediye başkanının “Ölülerimizi Anma Anıtı” projesine olumlu yaklaştığını belirten Biçici, belediye başkanının anıtı soykırım anıtı olarak algılamadığını da paylaştı.

‘BARIŞÇIL SÜRECİN RUHUYLA BAĞDAŞMIYOR’

Biçici, ayrıca anıt projesinin kentteki barışçıl süreçle de bağdaşmadığını ifade etti. “Bu tür provokatif adımlara asla müsaade etmeyeceğiz” diyen Biçici, “Bu kapsamda tüm vatandaşlarımızı 27 Mayıs’ta düzenleyeceğimiz protestomuza davet ediyoruz” çağrısında bulundu.

Paylaşılan çağrı metninde ise şu ifadeler yer aldı: “Kentimizdeki Süryani azınlık, yasal olarak soykırım anıtı diye adlandıramadıkları için Enschede belediyesine başvuruda bulunarak, Volkspark’ta soykırım yalanlarına gönderme yaparcasına “Ölülerimizi Anma Anıtı” adı altında “Anıt” dikme gayretindeler. Türk toplumu olarak, yalan anıtının takdim ediliş tarzı, tasvip edilmesi mümkün olmayan çarpık bir tarih yorumunun bazı zihinlerde halen devam ettiğini göstermektedir. Kentimizdeki barışçıl sürecinin ruhuyla bağdaşmayan bu tür provokatif adımlara sessiz kalarak asla müsaade etmeyeceğiz! Tüm duyarlı vatandaşlarımızı yürüyüşümüze davet ediyoruz.27 Mayıs 2023 Cumartesi günü öğleden sonra 14:00’de.”

https://www.aydinlik.com.tr/haber/hollandali-turkler-sozde-soykirim-anitina-karsi-bulusuyor-389878