Vatikan’dan yetkili isim konuştu: Savaşı papa bitirecek

15 aydır devam eden Rusya’nın Ukrayna’yı işgali hakkında çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Papa’nın Putin ve Zelenskiy ile görüşeceğini iddia eden İngiliz medyası savaşın bu görüşme sonrası biteceğini öne sürdü.

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Nisan ayında 3 günlük bir Macaristan ziyaretinde bulundu. Macaristan lideri Orban ise ziyaret sonrasında, Papa’dan barış çabalarına destek istediğini açıkladı. İki liderin Ukrayna meselesine yaklaşımı Avrupa’daki diğer yönetimlerin genel tutumundan ayrışıyor. Orban yönetimindeki Macaristan, Avrupa’da Rusya’ya en yakın görülen ülkelerden.

İLETİŞİM KAPILARI AÇIK

Budapeşte, Ukrayna’ya silah tedarik etmeyi ya da NATO müttefiklerinin Ukrayna’ya silah desteğini Macar hava sahası üzerinden yapmasını reddetti. Papa Francesco da Rusya’nın “işgalini” kınasa ve öz savunmanın “vatan sevgisinin bir ifadesi” olduğunu söylese de Moskova ile iletişim kapılarını açık tutmaktan yana.

Papa’nın Rusya yönetimini doğrudan eleştirmekten kaçınması zaman zaman tepki çekmesine de neden oluyor. 28-30 Nisan tarihli Macaristan gezisi öncesinde Papa yaptığı konuşmada bu ziyaretin, “Üzerinde buz gibi savaş rüzgarlarının esmeye devam ettiği Avrupa’nın merkezine bir yolculuk olacağını” söyledi.

Bu ziyaretten 2 ay sonra Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana ilk kez İtalya’yı ziyaret etti.

Yoğun güvenlik önlemleri altında binden fazla kolluk kuvvet eşliğinde cumhurbaşkanlığı sarayı Quirinale’de resmi törenle karşılanan Zelenskiy, ilk olarak İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile görüştü.

‘VATİKAN HAZIR’

İtalyan liderlerle görüşmesinden sonra Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile buluşmak için Vatikan’a doğru yola çıkan Zelenskiy’nin bu görüşmesinde de Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş konuşuldu.

Vatikan’ın Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta arabuluculuk yapmak için hazır olduğunu söyleyen Papa Francis, “Vatikan savaşı sona erdirmek için bir barış planı üzerinde çalışıyor görevin henüz kamuoyuna açıklamadık ancak açıklandığında bunun hakkında konuşacağım” dedi.

İngiliz medyasında çıkan haberlerde ise ismini vermek istemeyen bir Vatikan yetkilisinin hem Zelenskiy hem de Putin ile görüşerek savaşı bitireceğini söyledi. Rus medyasında da benzer haberler ortaya atıldı. Söz konusu haberde yine bir yetkilinin “Ukrayna’da adil bir barış yaratmak için şimdi inisiyatif alma zamanı” ifadesi kullandığı yazıldı.

https://www.milliyet.com.tr/dunya/vatikandan-yetkili-isim-konustu-savasi-papa-bitirecek-6950509