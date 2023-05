Twitter’ın sahibi Elon Musk’ın George Soros’la ilgili paylaşımına antisemitik suçlaması

Euronews Yahudi karşıtı olmadığını belirten Musk, ifade özgürlüğüne atıf yaparak “Bu benim görüşüm. İstediğim her şeyi söylerim.” dedi Sosyal medya platformu Twitter’ın sahibi Elon Musk bu kez de George Soros’la ilgili paylaşımları nedeniyle antisemitik suçlamalarına hedef oldu. Musk geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından Marvel Comics’in karakterlerinden “insanlıktan nefret eden ve “medeniyetin her türlü dokusunu yıpratmaya çalışan Magnate karakterine atıfta bulunarak “Soros bana Magnate’i hatırlatıyor” diye yazdı. Musk’ın bu ifadeleri sebebiyle Yahudi karşıtı olup olmadığı CNBC kanalında katıldığı bir röportajda kendisine soruldu. Musk “Olsam olsam ben bir tür semitik olurum.” dedi ve Soros’la ilgili görüşlerini savunarak “Bu benim görüşüm. İstediğim her şeyi söylerim.” diyerek ifade özgürlüğüne atıf yaptı. Ancak Musk’ın ifadelerine İsrail Dışişleri Bakanlığı tepki vermekte gecikmedi. Bakanlığın Dijital Dairesi başkanı eski büyükelçi David Saranga “Yahudiler” şu anda Twitter’da trend olan konular arasında ve dünyanın dört bir yanındaki Yahudileri hedef alan antisemitik komplolar ve nefret söylemi ile dolu.” diye yazdı. İsrail Dışişleri Bakanlığı da Saranga’nın tweetini paylaştı. Musk ise birkaç saat önce yaptığı bir paylaşımda önce Soros’la ilgili tweetine atıfta bulunarak “Bu paylaşımdan dolayı özür dilerim.” dedi, ardından yeni bir tweetle “Bu gerçekten de Magnate’e haksızlık oldu.” diye yazarak sözlerinin arkasında olduğunu vurguladı. Soros ve Magneto Macar asıllı Amerikalı milyarder, iş insanı George Soros Nazilerin Yahudilere yönelik soykırımı sırasında babasının temin ettiği sahte kimlikle hayatta kalmayı başararak, 1947’de İngiltere’ye göç etti. Finansör, işletmeci ve girişimci olan Soros, 1956’da ABD’ye yerleşti ve bu ülkenin vatandaşı oldu. İnsan olarak doğan ancak manyetik alanları kontrol etme gibi insan üstü güçleri bulunan Magneto karakteri “Süper insanları” insan soyu yerine baskın hale getirmeyi amaçlıyor. İlk kurgulandığı günden bu yana karakterin kökenlerini ve motivasyonlarını detaylandıran senaristlere göre Magneto bir Holokost kurtulanı olarak süper insanları Holokost’a benzer bir kaderi yaşamaktan koruma kararlılığıyla hareket ediyor. Euronews